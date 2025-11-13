Ryan Coogler y Chloe Zhao lideran la carrera por los Oscar al director más inclusivo

Los directores aportan risas, lágrimas y una perspectiva internacional.

Durante décadas, las conversaciones sobre la diversidad en la temporada de premios han girado en torno al mismo escenario: los rostros frente a la cámara. Cada ciclo de los Oscar provoca un escrutinio sobre quién está (o no) nominado en las categorías de actuación. Este año, el cambio más importante en el reconocimiento cinematográfico se está produciendo detrás de la lente.

La carrera por el mejor director podría presentar una de las alineaciones más globalmente inclusivas, estilísticamente eclécticas y generacionalmente diversas en la historia moderna de la Academia.

Este no es el primer intento de inclusión de la industria. La década de 2010 perteneció a un trío de autores latinos (Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro) que colectivamente reclamaron cinco estatuillas de dirección entre 2013 y 2018. Sin embargo, el campo de este año sugiere algo más democrático y menos concentrado en una sola narrativa.

Aún así, una figura cobra gran importancia: el ocho veces nominado Paul Thomas Anderson aporta su ojo meticuloso a la épica de la Guerra Civil “Una batalla tras otra”, que puede asegurarle una victoria que le ha sido esquiva durante mucho tiempo.

«Se necesitará algo importante para acabar con la narrativa que se está construyendo en torno a la PTA», dice un publicista veterano del estudio. “Muestre a los votantes lo que es tener finalmente al primer director negro ganador, como Ryan Cooglero la primera mujer en ganar dos veces, que también fue la primera mujer de color en ganar antes. ¿Qué tan bien se sentiría eso?

Chloé Zhao, la primera mujer de color en ganar el premio al mejor director por “Nomadland”, regresa con la adaptación literaria “Hamnet.” Y Coogler amplía su visión que desafía el género con “Sinners”, con inflexión de terror.

Varias mujeres están bien posicionadas como contendientes. Junto con Zhao, Kathryn Bigelow, la primera mujer en ganar el premio al mejor director, resurge con el thriller sobre la guerra nuclear «A House of Dynamite». La desgarradora “La voz de Hind Rajab”, de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, podría convertirla en la primera mujer árabe nominada a dirección. La noruega Mona Fastvold también entra en la conversación con el musical de Shaker “The Testament of Ann Lee”.

Otros autores internacionales podrían unirse a una lista prometedora: el cuento de venganza del disidente iraní Jafar Panahi «Fue sólo un accidente», «El agente secreto» del provocador brasileño Kleber Mendonça Filho y la comedia dramática del maestro surcoreano Park Chan-wook «No hay otra opción», todos podrían colarse.

La variedad de géneros es otra característica distintiva de la carrera. Más allá de “Sinners”, “Avatar: Fire and Ash” de James Cameron ofrece un espectáculo de gran éxito, mientras que “Wicked: For Good” de Jon M. Chu demuestra que los musicales pueden ser contendientes de prestigio. “Bugonia” de Yorgos Lanthimos y “Frankenstein” de Del Toro representan el tipo de trabajo formalmente atrevido al que alguna vez la Academia pareció alérgica.

Luego está el cambio generacional. Josh Safdie pretende causar sensación con la maníaca comedia “Marty Supreme”, y ganadora del Oscar de Timothée Chalamet.

«El campo es difícil. Es uno de esos años en los que desearía que hubiera 10 puestos de director», dice un estratega de premios.

Si bien expandir el campo no es una opción, lo que distingue este momento es su negativa a tokenizar. No se trata de una mujer, un director de color, un cineasta internacional ocupando espacios designados. Es una proliferación genuina de perspectivas que subraya la naturaleza global del cine y los límites arbitrarios que han definido durante mucho tiempo una “película Oscar”.

El director de fotografía Lukasz Zal, la directora Chloé Zhao y los actores Jessie Buckley y Paul Mescal en el set de su película HAMNET, un lanzamiento de Focus Features Agata Grzybowska

*** = GANADOR PREVISTO

(Todos los nominados previstos a continuación están en orden alfabético)

Mejor película

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios)

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

«Fue sólo un accidente» (neón)

“Jay Kelly” (Netflix)

“Marty Supremo” (A24)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Valor sentimental” (Neón)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Director

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

Jon M. Chu, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Ryan Coogler, “Pecadores” (Warner Bros.)

Jafar Panahi, “Fue sólo un accidente” (Neón)

Chloé Zhao, “Hamnet” (Focus Features)

Actor

Timothée Chalamet, “Marty Supremo” (A24)

Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Ethan Hawke, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics) ***

Michael B. Jordan, “Pecadores” (Warner Bros.)

Wagner Moura, “El agente secreto” (Neón)

Actriz

Jessie Buckley, “Hamnet” (Funciones de enfoque) ***

Cynthia Erivo, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Kate Hudson, “Song Sung Blue” (Focus Features)

Renate Reinsve, “Valor sentimental” (Neón)

Emma Stone, “Bugonia” (Focus Features)

Actor de reparto

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Jacob Elordi, “Frankenstein” (Netflix)

Paul Mescal, “Hamnet” (Funciones de enfoque)

Sean Penn, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental” (Neón) ***

Actriz de reparto

Elle Fanning, “Valor sentimental” (Neón)

Ariana Grande, “Wicked: For Good” (Universal Pictures) ***

Regina Hall, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Gwyneth Paltrow, “Marty Supremo” (A24)

Teyana Taylor, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Guión original

“Luna Azul” (Sony Pictures Classics) – Robert Kaplow

“Jay Kelly” (Netflix) – Noah Baumbach, Emily Mortimer

“Marty Supremo” (A24) – Ronald Bronstein y Josh Safdie

“Valor sentimental” (Neón) – Joachim Trier y Eskil Vogt

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ryan Coogler ***

Guión adaptado

“Bugonia” (Funciones de enfoque) – Will Tracy

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Chloé Zhao ***

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Paul Thomas Anderson

“Train Dreams” (Netflix) – Clint Bentley y Greg Kwedar

“Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out” (Netflix) – Rian Johnson

Fundición

“Bugonia” (Funciones de enfoque) – Jennifer Venditti

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Nina Gold

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Cassandra Kulukundis

“Pecadores” (Warner Bros.) – Francine Maisler ***

“Wicked: For Good” (Universal Pictures) – Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey

Característica animada

“Arco” (Neón)

“Cazadores de demonios del KPop” (Netflix)

“La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” (GKids)

“Ne Zha 2” (A24)

“Zootopia 2” (Walt Disney Pictures) ***

Diseño de producción

“Frankenstein” (Netflix) ***

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Marty Supremo” (A24)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Cinematografía

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Pecadores” (Warner Bros.) ***

“Tren de sueños” (Netflix)

Diseño de vestuario

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Hedda” (Amazon MGM Studios)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures) ***

Edición de películas

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Marty Supremo” (A24)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Pecadores” (Warner Bros.)

Maquillaje y Peluquería

“Frankenstein” (Netflix) ***

“Pecadores” (Warner Bros.)

“La máquina aplastante” (A24)

“Armas” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Sonido

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios)

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures) ***

Efectos visuales

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios) ***

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Frankenstein” (Netflix)

“Superman” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Partitura original

“Frankenstein” (Netflix) – Alexandre Desplat

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Max Richter

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Jonny Greenwood

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ludwig Göransson ***

“El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures) – Daniel Blumberg

Canción original

“Dream as One” de “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)

“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless” (Greenwich Entertainment)

“Golden” de “KPop Demon Hunters” (Netflix) ***

“Te mentí” de “Sinners” (Warner Bros.)

“Vestida por el sol” de “El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures)

Largometraje documental

“Ven a verme bajo la buena luz” (Películas originales de Apple)

“El vecino perfecto” (Netflix) ***

“Pon tu alma en tu mano y camina” (Kino Lorber)

“El cuento de Silyan” (Películas documentales de National Geographic)

“2000 metros hasta Andriivka” (PBS)

Característica internacional

“Fue sólo un accidente” de Francia (Neón)

“El Agente Secreto” de Brasil (Neón)

“Sirāt” de España (Neón)

“Valor sentimental” de Noruega (Neón) ***

“La Voz de Hind Rajab” de Túnez (Willa)

Top 5 de películas líderes en nominaciones al Oscar proyectadas: “Una batalla tras otra” y “Sinners” (13); “Hamnet” (11); “Malvados: para siempre” (10); “Frankenstein” (8); “Marty Supreme” y “Valor Sentimental” (6)

Los 5 principales líderes proyectados de nominaciones al Oscar (estudios): Warner Bros. (31); Netflix (16); Funciones de enfoque (15); Neón (13); A24 (8)