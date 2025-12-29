Ryan Coogler detalla el guión de ‘Black Panther 2’ antes de la muerte de Boseman

Ryan Coogler apareció en el podcast “Happy Sad Confused” en medio de su gira de prensa en curso de la temporada de premios para “Sinners” y reveló los planes de la historia original de “pantera negra 2.” El director estaba en pleno desarrollo de la secuela de su éxito de taquilla ganador del Oscar de 2018 cuando el actor principal Chadwick Boseman Murió en agosto de 2020 de cáncer de colon. El trágico fallecimiento de Boseman obligó a Coogler a revisar por completo la secuela y convertirla en lo que se convertiría en “Black Panther: Wakanda Forever” de 2022.

Los fanáticos de Marvel que se preguntan qué planeó originalmente Coogler para el regreso de Boseman finalmente tienen una respuesta, ya que Coogler le dijo al presentador del podcast «Happy Sad Confused», Josh Horowitz, que su guión original de «Black Panther 2» se centró en una aventura entre T’Challa de Boseman y el hijo de 8 años del personaje. Namor, interpretado por Tenoch Huerta en “Wakanda Forever”, seguía siendo el villano principal.

«Lo más importante del guión fue algo llamado el Ritual de los 8, donde un príncipe tiene 8 años y debe pasar 8 días en el monte con su padre», dijo Coogler. «La regla es que durante esos 8 días el príncipe puede hacerle cualquier pregunta al padre y el padre debe responder. En el transcurso de esos 8 días, Namor lanza un ataque… tuvo que lidiar con alguien que es increíblemente peligroso, pero debido a este ritual, su hijo tuvo que estar unido a su cadera todo el tiempo o de lo contrario violarían este ritual que nunca se había roto. Fue una locura. Chadwick iba a matarlo, pero la vida sigue como va».

Coogler confirmó que terminó esta versión del guión de “Black Panther 2” y se acercó a Boseman para leerlo, pero “estaba demasiado enfermo” para hacerlo.

«Estaba en un lugar donde eso no iba a suceder», añadió el director. «Nuestra relación era muy interesante. Él significaba mucho para mí, pero después de su fallecimiento descubrí por su familia y sus amigos lo mucho que yo significaba para él. Eso me jodió bastante. Me pregunto si él sabía cuánto significaba para mí. Me preguntaba… Pero me encantó ese guión. Puse mucho en esa versión de la película porque sentí que había llegado a conocer a Chadwick como intérprete. Le lancé mucho en la primera ‘Panther’, pero me di cuenta de que solo estaba arañando la superficie. Fue un Borrador de 180 páginas.

Coogler también reveló que originalmente quería usar a Kraven el Cazador en la primera película de “Black Panther”, pero se le impidió hacerlo porque el personaje es propiedad de Sony y no de Disney.

“[I] Quería basarlo en la versión de ‘Panther’ de Christopher Priest, y su serie comienza con Panther y Kraven en la cocina», dijo Coogler. «Eso es lo primero. Son Ross, Panther y Kraven peleando en la cocina”.

“Soy un gran fanático de Spider-Man, especialmente de ‘Spider-Man: La serie animada’. Kraven está en eso. También es genial en los libros”, continuó Coogler. “Pensé, ‘Oye, ¿puedo tener a Kraven en la película?’ Dijeron: «No lo creemos, pero comprobemos». Entonces atacaron a Sony y Sony dijo: «Por supuesto que no». Regresaron a mí como, ‘Oye, no podemos hacerlo’. Entonces dije: ‘Está bien’”.

Sony finalmente terminaría haciendo su propia película “Kraven the Hunter” con el director JC Chandor y el actor Aaron Taylor-Johnson en el papel principal, aunque fue un fracaso de taquilla con 62 millones de dólares en todo el mundo en diciembre de 2024.

Tras el éxito comercial y de crítica de “Sinners”, Coogler se encuentra ahora desarrollando una tercera película de “Black Panther” en Marvel Studios. Mire su entrevista completa en el podcast “Happy Sad Confused” en el siguiente vídeo.