Ryan Clark se disculpa por menospreciar al colega de ESPN

Getty

El ex seguridad de los Pittsburgh Steelers, Ryan Clark, estaba en control de daños después de volver a pisar algunos dedos de los pies.

Clark, quien ahora trabaja como analista para ESPN, se volvió viral por las razones equivocadas para un segundo día consecutivo, después de hablar con el informante de ESPN Peter Schrager durante el episodio del 5 de septiembre de «Get Up Up».

En un segmento sobre el abridor «Jueves Night Football» entre los Eagles y los Cowboys, un panel de Clark, Schrager, Dan Orlovsky y Tedy Bruschi estaban debatiendo a Ceedee Lamb y AJ Brown. Después de que Schrager argumentó un punto, Clark esencialmente detuvo el debate y desestimó la opinión del periodista, diciendo «ese es el no jugador en usted».

Anuncio horrible publicó el clip y dentro de las 16 horas posteriores a la publicación, el tweet tenía más de 8 millones de visitas.

Ryan Clark: «Ese es el no jugador en ti» Peter Schrager: «No me menosprecien así, puedo venir y decir que tres ex jugadores dicen una cosa y dan una perspectiva alternativa» Ryan Clark: «Peter, lo que necesito que hagas es no enojarte y déjame terminar» pic.twitter.com/zbbxdnpqai – Anunciando horrible (@awfuleNeNuncing) 5 de septiembre de 2025

Además, el tweet, que había sido tipado y rehuido innumerables veces, tenía casi 2.500 respuestas a la mañana siguiente, casi todos negativos hacia Clark.

Aparentemente no terminó allí. Clark, un ex campeón del Super Bowl con los Steelers, tuiteó una disculpa nocturna en la que también señaló que también había algún tipo de «interacción» entre los dos fuera del aire.

Hoy tuve una interacción con mi colega @Pschrags tanto dentro como fuera del aire del que me arrepiento. Me disculpé con Peter y tomé responsabilidad con el liderazgo de ESPN. Valoro trabajar con Peter y espero con ansias esta temporada. Mi enfoque permanecerá en el profesionalismo, el trabajo en equipo, … – Ryan Clark (@realrclark25) 6 de septiembre de 2025

Ese tweet también se volvió viral con casi 4,000 respuestas en las ocho horas posteriores a su publicación.