Ryan Clark enfrentando una reacción violenta sobre Harsh Ashton Jeacty Comentarios

Jeanty de Ashon es uno de los corredores más publicitados para entrar en la NFL en mucho tiempo. Con ese tipo de exageración viene el escrutinio agregado.

Desafortunadamente para el Las Vegas Raiders Correr, ha tenido un comienzo difícil de su carrera. En dos juegos, tiene solo 81 yardas por tierra y tiene un promedio de 2.7 yardas por acarreo.

Eso simplemente no es lo suficientemente bueno para un jugador que fue reclutado en el top 10. Si bien todavía es muy joven en su carrera, algunos están empezando a sugerir que en realidad podría no ser tan bueno. El ex jugador y analista de ESPN, Ryan Clark, criticó a Jeanty antes de la Semana 3.

«Para mí, Ashton Jeanty no tiene ese pop, no tiene esa cosa que lo hace diferente», dijo Clark en la «primera toma» de ESPN. «¿Qué es el factor ‘It’ de Ashton Jeanty? Porque cuando lo tienes, lo entiendes, y aparece. No creo que esto sea una cosa de gestión de carga. Creo que esto es algo de producción. Esto es algo pop … [in the NFL]¿Crees que Derwin James se cansará de golpearlo? Crees que estos [linebackers] ¿En la liga se van a cansar de golpearlo?

«Les digo a todos, cuando Ladanian Tomlinson puso su pie en el suelo, él estaría muy lejos de ustedes en el siguiente paso. La explosión, la rapidez lateral, fue diferente. No veo eso de Ashton Jeanty. No lo vi en Boise … para mí, creo que entraste [training] campamento y te das cuenta de que esta podría no haber sido la elección «.

ESPN Ryan Clark tuvo una fuerte crítica de #RAINERS Ashton Jeantty👀 «Cuando lo tienes, lo tienes y aparece». «Ashton Jeanty no tiene ese factor» it » pic.twitter.com/iikneym1hg – alrededor del escudo (@aroundtheshield) 20 de septiembre de 2025

Clark enfrentando una reacción violenta para comentarios

Es cierto que Jeacty no ha mostrado mucho en sus dos primeros juegos, pero la línea ofensiva de los Raiders ha estado entre las peores de la NFL. Con frecuencia se lo golpea en el campo después de recibir la pelota.

Muchos fanáticos llamaron a Clark para su opinión.

«Dispara a Ryan Clark de inmediato por esta toma» Un fanático escribió en x.

«Imagínese si a Ryan Clark le dijeran 2 juegos en su carrera que no tiene ‘Et’ ESPN es una broma completa, nada más que idiotas que intentan volverse virales en las redes sociales». Otro fan escribió.

«Cuando Ryan Clark tampa a alguien tan malo, sabes que está a punto de ser geniales», Un fanático comentó.

Jeanty Breakout podría suceder en la Semana 3

Otra razón por la que Jeanty no ha tenido un gran juego es en parte porque los Raiders han enfrentado dos muy buenas defensas en las primeras dos semanas. El Comandantes de Washington No tengo una mala defensa, pero estaban en la mitad de la manada.

La temporada pasada, tuvieron una de las peores defensas apresuradas en la NFL. Los Raiders se enfrentan a los comandantes en la Semana 3, y este sería un juego perfecto para que Jeantty establezca.

Las Vegas todavía parece segura de que será un jugador de impacto, pero necesita tener un gran juego para calmar cualquier preocupación. Si no puede hacer que las cosas vayan contra los comandantes, los Raiders pueden necesitar repensar su enfoque de ofensiva esta temporada.