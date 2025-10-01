Ruta de aeronaves de Super Air Jet Padang-Jakarta aterrizó emergencia en Palembang, esta es la causa

Yakarta, Viva – Aeronave Super Air Jet La ruta de Padang a Yakarta realizó un aterrizaje de emergencia (desviar) en el Sultan Mahmud Badaruddin Airport (SMB) II Palembang, Sumatra del Sur esta tarde. El avión con el número de vuelo IU903 aterrizó a Bdarurat debido al mal tiempo en el Aeropuerto Internacional Soekarno Hatta.

Palembang Palembang SMB II Gerente General del aeropuerto R Iwan Winaya explicó que el aterrizaje de emergencia era común en el mundo de la aviación, porque estaba dirigido a la seguridad del vuelo.

«Porque el aeropuerto de Soekarno Hatta está siendo mal tiempo (mal tiempo), entonces el vuelo desviar Al aeropuerto SMB II de Palembang «, dijo.

Explicó que el vuelo de Super Air Jet en la ruta de vuelo de Padang-Jakarta con 108 pasajeros aterrizaron una emergencia al aeropuerto SMB II de Palembang a 15.43 WIB.

«Sin embargo, el avión voló de regreso al Aeropuerto Internacional Soekarno Hatta a 17.26 WIB», explicó. (Hormiga)

