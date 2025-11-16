Rustini Muhaimin hace campaña por el movimiento Let’s Read para fortalecer la alfabetización de niños remotos

Jacarta – El fundador de nuestra Ventana al Mundo, Rustini Muhaimin, la celebra nuevamente campaña vamos movimiento Lectura dirigido a niños de escuelas primarias, secundarias y vocacionales en remoto Molucas centrales.

Esta vez, Negeri Saleman, distrito de West North Seram, fue el lugar de las actividades que se desarrollaron llenas de entusiasmo y alegría.

En su discurso, Rustini expresó su felicidad por poder encontrarse personalmente con cientos de niños que esperaban su llegada.

«Estoy muy feliz de poder conocerte en persona hoy. Pido disculpas por llegar tarde y hacerte esperar tanto. Pero estoy muy feliz porque todos tus hermanos están entusiasmados, entusiastas y alegres», dijo Rustini, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Rustini explicó que esta campaña se llevó a cabo en colaboración con BRI. Dijo que Nuestra Ventana al Mundo es un pequeño movimiento con un gran sueño: cultivar una cultura de lectura entre los niños indonesios, incluso en zonas remotas.

«Los niños de las Maluku Central son extraordinariamente inteligentes, sólo hay una cosa que hay que cuidar: ¡el entusiasmo por la lectura! De la lectura sabemos muchas cosas. Sabiendo muchas cosas podemos soñar en grande. Y de los grandes sueños nacen grandes personas en las Maluku», dijo.

Hizo hincapié en que la lectura no es sólo una tarea escolar, sino una forma de ampliar el conocimiento y formar el carácter.

«La lectura no es una tarea escolar. ¡La lectura es la forma en que nos volvemos serenos y autoritarios! Si lees con diligencia, tus ojos serán agudos, tu mente será inteligente y tu corazón será amplio», añadió.

Según Rustini, el Movimiento Leamos no es sólo un eslogan, sino una invitación a abrir una ventana de conocimiento desde la primera página. Él cree que de más de 100 grandes niños en Saleman nacerá una generación futura inspiradora.

«Estoy segura de que aquí nacerán futuros escritores, profesores, científicos y líderes. Sigue leyendo, porque el mundo es demasiado hermoso para perderlo sin conocimiento. Lee el libro que recibiste hoy hasta que esté terminado. Cuando lo hayas terminado, puedes intercambiarlo con amigos, para que todos puedan leer entre ellos», aconsejó.

Esta actividad fue animada y recibió pleno apoyo de diversos sectores de la sociedad. Estuvieron presentes en el evento el Rey/Jefe de Saleman Village, M. Ali Arsyad Makatita, el Imam de la Mezquita de Saleman, representantes de la sucursal de BRI Masohi City, directores de escuelas primarias, secundarias y vocacionales, así como padres de estudiantes que también alentaron a sus hijos.