El Gigantes de Nueva York son un nuevo equipo este año, pero su mariscal de campo titular no es novato. Russell Wilson36, ha sido en dos Super Bowls en su carrera, Super Bowl XLVIII y Super Bowl XLIXy ganó Super Bowl XLVIII en 2014 Cuando estaba con el Seattle Seahawks. También ha tenido un éxito constante en los años en que no pudo ir hasta el gran juego. En pocas palabras, es un jugador consistente, y eso es algo que beneficiará a los Gigantes esta temporada.

Wilson está en un contrato de un año con los Gigantes de Nueva York para ayudar a ayudar a cambiar la franquicia, y aunque el mariscal de campo novato Jaxson Dart Se considera en gran medida el futuro de la franquicia, Wilson ha dejado en claro que se trata de Nueva York.

Wilson está casado con el músico Ciara, y los dos se han casado desde 2016. Ciara tiene un hijo, Future, de su relación previa con el rapero Future, y ella y Wilson también son padres de tres hijos que tuvieron juntos: Sienna, Win y Amora. Con un nombre como ganar, ganar solo tiene sentido, ¿verdad?

Noticias personales de Russell Wilson y Ciara: Informe

Según un informe de TMZ, Ciara ahora ha agregado legalmente a Wilson al nombre legal de su canción más antigua. La gente comenzó a preguntarse sobre su nombre cuando Ciara Y Wilson asistió al US Open esta semana con sus hijos, y cuando Wilson publicó una foto de Ciara y su familia, el apellido de Future figuraba en el futuro Wilson en lugar del futuro Zahir.

Fuentes Tall TMZ de que «Ciara tiene la custodia total de su hijo de 11 años, y ‘Wilson’ se agregó legalmente a su nombre hace unos años». TMZ agrega que «todavía tiene el apellido de su padre Wilburn en su nombre legal completo».

Russell Wilson está listo para liderar a los Gigantes de Nueva York

Wilson ha dejado en claro que está encantado de estar en Nueva York. «Vinir a trabajar aquí es una bendición todos los días. Ni siquiera considero que funcione; solo es hacer lo que nos encanta hacer. Ser un gigante de Nueva York es un honor», Le dijo a los periodistas.

«Sí, esta es la gran parte de la temporada», agregó. «Obviamente, para poder superar el campo de entrenamiento, las OTA, todo eso y todo el trabajo que hemos hecho como equipo, un esfuerzo colectivo y el crecimiento».

Continuó: «Hemos tenido muchos días geniales, muchos momentos geniales, obviamente, en la pretemporada, OTA, toda la camaradería, todo esa parte, eso ha sido genial. Creo que lo emocionante es que podemos hacer lo que nos encanta hacer aquí en 13 días, o sin embargo, muchos días es. Es emocionante, y solo nos mantenemos enfocados en la tarea».

Entonces, ¿qué deberían esperar los fanáticos de los Gigantes de esta temporada? Wilson dice que no se sentirán decepcionados.

«Creo que lo más importante que traeremos es fútbol de nariz difícil, físico, ofensiva, defensa, equipos especiales, un equipo que cree el uno en el otro, en última instancia», dijo Wilson. «Y eso es realmente todo lo que importa, que creemos el uno en el otro».