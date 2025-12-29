Russell Westbrook consigue que un fan de los Lakers sea expulsado por burlarse de él

Reyes de Sacramento El armador Russell Westbrook no tomó muy bien un Lakers de Los Ángeles Un fanático lo llamó «Westbrick» durante los momentos finales del juego del domingo en el Crypto.com Arena.

Westbrook, quien fue Se burlaron con los mismos cánticos. durante su infame carrera de año y medio con los Lakers, consiguió que el culpable del domingo fuera expulsado de la arena.

El incidente ocurrió cuando quedaban 1:52 del último cuarto cuando los Lakers tenían una enorme ventaja de 122-99. Cabe señalar que ambos entrenadores ya habían vaciado sus banquillos, con Westbrook dejando el juego en la marca de 3:11. Sin embargo, la estrella de los Kings estaba harta de que un fanático en la cancha se burlara de él mientras estaba sentado en el banco.

Westbrook acertó 6 de 17 tiros de campo, incluido 1 de 5 desde tres, mientras los Kings sufrieron una derrota aplastante por 125-101 ante su ex equipo. El base veterano tenía un -17 en la cancha.

Por qué Russell Westbrook odia el canto

El partido del domingo marcó el último caso en el que Westbrook fue expulsado por llamarlo “Westbrick”. El futuro miembro del Salón de la Fama también consiguió un miembro del público expulsado de la arena durante un partido contra el Calor de Miami a principios de este mes.

Joven fan: «¡WESTBRICK!» Russell Westbrook: «¿Qué dices? No juegues conmigo. ¡No juegues conmigo!» ¿Russ consiguió los límites y se desvaneció después de este altercado? 🫡 A través de. @ramseustv/TT

Westbrook ha hablado anteriormente sobre por qué desprecia el apodo de “Westbrick”, ya que no respeta su linaje y legado familiar.

«Para mí, ‘Westbrick’, por ejemplo, ahora es vergonzoso», Westbrook dijo allá por 2022en respuesta a que los fanáticos de los Lakers se burlaran de él con el apodo.

«Es una vergüenza para mi nombre, mi legado para mis hijos. Es un nombre que significa, no sólo para mí, sino para mi esposa, mi mamá, mi papá, los que en cierto modo allanaron el camino para mí».

Supera a Magic Johnson en la lista de asistencias

A pesar de los desafortunados incidentes del domingo, Westbrook tuvo muchos motivos para celebrar durante el fin de semana al superar Magia La marca de Johnson de 10.141 asistencias en el La clasificación de todos los tiempos de la NBA. “The Brodie” ahora tiene 10,153 asistencias y está a menos de 200 monedas de diez centavos de superar a Mark Jackson y Steve al quinto lugar de todos los tiempos.

Al crecer en el sur de California, Westbrook idolatraba a Magic Johnson, lo que hizo que su hazaña del sábado fuera aún más surrealista.

«Es un honor», dijo sobre pasar a Johnson, vía BasketNews.

«Magic es uno de los grandes. Mencioné esto un poco antes, pero sí, Magic hizo muchas cosas maravillosas en la cancha. Al crecer en el centro de la ciudad de Los Ángeles, Magic también hizo mucho por los menos favorecidos y continúa haciéndolo, algo que he modelado y quería asegurarme de que se hiciera el lado filantrópico.

«Para él, eso es algo por lo que estoy agradecido de poder transmitirlo, porque es una leyenda en muchos sentidos diferentes, y estoy agradecido de poder transmitirlo ahora».