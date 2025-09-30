Russell Crowe se jacta de resistencia kryptoniana

En una charla entretenida en el Festival de cine de Zurich, Russell CroweA la mano para la proyección de «Nuremberg» de James Vanderbilt, habló extensamente sobre su interés en Hermann Göring, yendo a lo largo con compañeros de las mejores ligas como Brazos de Malek y Michael Shannony el talento del escritor y director de la foto.

Basado en el libro de Jack El-Hai «El nazi y el psiquiatra», «Nuremberg» se establece justo después de la Segunda Guerra Mundial durante los juicios destinados a llevar a los delincuentes de guerra ante la justicia. Sigue al psiquiatra estadounidense Douglas Kelly (Malek), quien tiene la tarea de determinar si los prisioneros nazis están en forma para ser juzgados. En el proceso, se encuentra en una compleja batalla de ingenio con Crowe’s Göring, considerado el hombre de la derecha de Hitler.

Describiéndose a sí mismo como «un pequeño aficionado a la historia», Crowe dijo que el proyecto le dio la oportunidad de sumergirse profundamente en la persona que era Göring.

«Solo tienes que tener la energía para ir a buscar. Debido a que es un período de historia tan bien documentado, pude señalar su vida desde el momento en que era un niño, en la escuela, incluso donde fue a la escuela, las marcas que obtuvo en la escuela, pude encontrar estas cosas.

«Pude encontrar secciones de la versión alemana de lo que el Parlamento Británico llamaría a Hansard, el registro político de lo que se dijo en las Casas del Parlamento. Así que pude encontrar actitudes suyas que estaban fuera del brazalete. No había planeado decir algo, pero alguien se puso bajo su piel en el parlamento y él las anula, y puedo leer eso. Y yo estaba como, oh, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo.

«Nuremberg» Cortesía de Sony Pictures Classics

«Así que obtengo un nivel diferente de su personalidad y su encanto y su ingenio y también su inclinación por enterrar su oposición. Si alguien le dijera algo en esa casa del Parlamento, donde él era el Reichsmarschall, el jefe del Parlamento alemán, eso frickin crucificaría a las personas, incluidos Goebbels. Él está en el registro de Goebbels He es un moron. Era interesante, ¿verdad?»? «?»

Crowe descubrió cómo Göring se conectó con personas que pensó que avanzaría en su carrera y cómo su poder político finalmente disminuyó.

«Siempre creyó, y es el apogeo del egotismo, que podría controlar totalmente la narrativa. Y eso fue fascinante para mí, porque en cierto punto, alrededor de 1942, perdió el control de la narrativa. ¿Qué hace ahora? Porque si sigue volviendo a Roma a Roma. La oreja de Hitler «.

A pesar de su interés en el tema, Crowe inicialmente dudaba en leer el guión de Vanderbilt.

«En mi profesión, a menudo entras en un trabajo en una especie de salto de fe».

Al ofrecer un ejemplo, Crowe recordó haber trabajado con Ridley Scott en «Gladiator».

«Los dos nos sentamos en su oficina noche tras noche gritando a las páginas de guiones, yendo, bueno, esto es una mierda. Eso es basura. Eso es una mierda. Así que antes de comenzar a disparar, habíamos tomado ese guión de 110 páginas y solo acordamos 21 páginas. Y ahora estamos a punto de ir y hacer la película».

Crowe señaló que a menudo se habla de «gladiador» en términos tan brillantes, «pero Ridley y yo vemos esa experiencia como uno de los mejores ejercicios de esquivación de balas en la historia del cine».

«Nuremberg» era una situación muy diferente, agrega Crowe.

«‘Nuremberg’ era un guión hermoso. Estaba muy bien equilibrado. Dio una gran idea de este momento de la historia. Así que estaba conectado con él de inmediato».

Crowe señaló, sin embargo, que firmó en la película en 2019 solo para que el financiamiento fracasara.

El proyecto finalmente tardó cinco años en reunirse.

«Y que cinco años están en la cima de los siete años que le tomó a Jamie Vanderbilt llevarlo a ese punto en el que me lo envió. Así que a veces solo tienes que ser muy paciente y solo tienes que esperar».

Si bien Crowe ha visto desaparecer varios proyectos de alto perfil, continuó apostando por este.

«Con ‘Nuremberg’, lo sentí en mi agua. Sentí una confianza en Jamie, un amor por el guión y una fascinación por el personaje».

De hecho, Crowe no tiene más que elogios para Vanderbilt y sus coprotagonistas de alto calibre.

«Todo este elenco, para mí, fue como entrar en un salón en el Salvaje Oeste. Cada hijo de puta es un pistolero. Cada persona en esa habitación va a ganar el final del día. Tienen sus armas, tienen sus habilidades y están listas para pelear. Y esa fue una gran energía».

Era la primera vez que Crowe trabajaba con Malek.

«Rami obviamente es muy talentoso y trae muchas cosas a la mesa», señaló, alabando la determinación y el rendimiento de Malek, pero no queriendo regalar demasiado sobre la película. «Las cosas que suceden en la vida de ese personaje son bastante sorprendentes, y Rami fue muy valiente. Simplemente se empujó directamente a ella».

«Nuremberg» también fue una oportunidad para que Crowe volviera a enfrentarse con Shannon, quien interpreta a Robert H. Jackson, el fiscal jefe de los Estados Unidos en el Tribunal Militar Internacional.

«Michael Shannon, uno de los mejores actores estadounidenses que ha sido: él es un gran artista.

«Así que nos conocíamos. Habíamos trabajado juntos uno al lado del otro en un gimnasio en Illinois durante tres meses haciendo esta secuencia de pelea. Así que sabía sus capacidades, sus capacidades, su humor. En realidad, es una de las grandes cosas de cualquier día que estoy en el set con Michael tratando de hacerle reír.

«La cuestión es que parece una persona muy dour, y él presenta esa cara al mundo con bastante frecuencia. Pero puedo hacerle reír. Y así lo haría todos los días».

Crowe relató trabajar en una escena en particular en «Nuremberg» con Shannon que tenía 17 páginas.

«Sabes, tres páginas es una escena larga en la película. Cinco páginas es una escena muy larga. Diecisiete páginas son jodidamente ridículas».

El plan era filmar la escena durante cuatro días.

«Sentí que no iba a hacerlo porque no había descansos naturales. Fue una conversación».

Para el desafío, Crowe y Shannon presionaron para que se disparara en una sola toma. Fueron a Vanderbilt para convencerlo de «para decirle a la producción que va a clavar 17 páginas en un día de tiro. Y puedo ver en sus ojos, uno era como, es imposible, pero el otro lado era exactamente lo que esperaba».

Vanderbilt dudaba, sin embargo.

«Él dijo: ‘La producción no me permitirá programar la escena así porque simplemente no es posible disparar 17 páginas en un día’. Le dije: ‘Jamie, Michael y yo somos extraterrestres.

«Y así nos dejó hacerlo. Hicimos 11 tomas del día. Las primeras ocho tomas fueron toda la escena. No te estoy golpeando, esa habitación que estaba llena de gente, llena de extras, estábamos sentados en Budapest, hay como 600 personas en la habitación, esa habitación estalló en aplausos en el corte».