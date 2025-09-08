Russell Crowe como el criminal de la guerra nazi Hermann Göring

En «Nuremberg» Russell CrowePuerto e imponente, con el cabello slicked-back, una cabeza que parece derretirse en su cuerpo, y un acento alemán de baja voz que expresa su satisfacción implacable, juega, juega Hermann GöringSegundo al mando del régimen nazi, justo después de su rendición al final de la Segunda Guerra Mundial. Göring, junto con otros 21 miembros del Alto Comando Nazi, es llevado a una prisión en Nuremberg, donde será juzgado por crímenes de guerra en el primer tribunal internacional de este tipo de historia. Dado el destino que probablemente lo espera (sus crímenes se mantendrán a la luz para que el mundo vea; sus fiscales buscarán la pena de muerte), Göring exuda una sensación de bienestar muy poco ruidosa. El punto parece ser que los líderes nazis, entre otras cosas, eran narcisistas patológicos, y que esto es en lo que el narcisismo puede encerrarte: un estado de autoconciencia irreal. (Göring, como Hitler, también es un drogadicto, uno que toma 40 píldoras de opiáceos al día. Eso también tiene una forma de modificar las dudas).

Göring será interrogado en la corte por miembros del Tribunal Militar Internacional, todos representando a los Aliados que derrotaron a Alemania. Pero en «Nuremberg», antes de que comience el juicio, su principal interrogador es el teniente coronel estadounidense Douglas Kelley (Brazos de Malek), un psiquiatra cuyo propósito aparente es determinar si Göring es apto para ser juzgado. Sin embargo, es obvio de Minute One que está más que en forma. Realmente, lo que Kelley busca explorar, y lo que el público quiere que explore, es la naturaleza del mal, que es decir la relación de Göring con sus propios crímenes. Y en esa partitura, ni él ni la película llegan muy lejos.

Kelley descubre que Göring finge no entender ni hablar inglés, y durante un par de escenas que le da una pierna. (Crowe aprendió mucho diálogo en alemán, pero no pasa mucho tiempo antes de que Göring deje esta farsa). Sin embargo, cuando Kelley confronta a Göring con lo que hicieron los nazis, la defensa de Göring es simple: no lo sabía. Pensó que los «campamentos de trabajo» eran … campamentos de trabajo. (Era Heinrich Himmler, el número tres de Hitler, quien supervisó más directamente el Holocausto). En su forma egomaníaca, Göring se parece mucho al infame Adolf Eichmann (que no sería detenido y puesto en juicio hasta 1960), girando un elaborado escenario de la denegación de la negación. Esa es la pared de ladrillo contra la que Kelley se enfrenta. En cierto modo, «Nuremberg» también se enfrenta a eso.

La película dura dos horas y media, y es una película de los Oscar de la vieja escuela, llena de puestos de estudio majestuosos (las ruinas bombardeadas, la sala cremosa de tonos oscuros, los actores de nombre que interpretan a personas importantes de la historia). Written and directed by James Vanderbilt, who has a rather eclectic resume (his most prominent credits are writing the screenplays for “Zodiac” and “The Amazing Spider-Man”), it feels like the most prestigious Hollywood WWII drama of 1988. The film presents itself as lavishly somber and important and includes several not-so-veiled references to the rise of intolerance, and the need to maintain international standards of justice, in the Mundo de hoy.

Pero «Nuremberg», competente y vigilable que sea, no es grande en la tensión psicológica o la visión. Se supone que es una ironía que Göring y Kelley se convierten en «amigos», o al menos que establecen un vínculo intelectual íntimo, algo así como Clarice Starling y Hannibal Lecter. Pero Rami Malek, aunque aporta una energía de conversación al papel, también aporta una extraña inseguridad; En el camino, su Kelley casi parece olvidar cuál es su trabajo. Crowe actúa con comando consumado incluso cuando Göring, por diseño, mantiene a la audiencia a largo plazo.

En un momento, las imágenes de los campos de concentración se muestran en el juicio, presentado al mundo por primera vez, y al ver a «Nuremberg» vemos las imágenes documentales reales y horribles (montones de cadáveres, un esqueleto humano que camina), que me pareció un poco discordante en un contexto de premio de premio de premio de premio. Michael Shannon es muy bueno como Robert H. Jackson, el juez de la Corte Suprema que encabeza el enjuiciamiento, y su Jackson parece estar a la altura del desafío … hasta que pone a Göring en el stand y cubre la pelota. Él le permite a Göring argumentar que lo que pensaba que estaba haciendo era resolver «la pregunta judía» simplemente haciendo que todos los judíos de Alemania emigren. (A lindo Solución final.) Depende de Sir David Maxwell-Fyfe (Richard E. Grant), el fiscal británico, para tomar las riendas y finalmente hacerle a Göring una pregunta que provoca una «¡No puedes manejar la verdad!» Respuesta: a saber, después de haber observado las imágenes del campamento de concentración, ¿seguiría maldecir la lealtad a Hitler? Göring dice que lo haría. Sellando así su sentencia de muerte.

La película trata de dejarnos con el mensaje de que los nazis no deben verse como más grandes que la vida; Eran seres humanos. Pero toda la concepción de la película de Hermann Göring es que él era más grande que la vida. A diferencia de «The Zone of Interest» de Jonathan Glazer, «Nuremberg» nunca deja al descubierto al hombre detrás del mito malvado.