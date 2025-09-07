Russell Crowe aprendió alemán para el thriller de la Segunda Guerra Mundial

James Vanderbilt «Nuremberg«Se pueden establecer hace casi 80 años, pero los cineastas y el elenco creen que su mensaje resuena tanto hoy como lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial. El thriller del tribunal dramatiza al primer tribunal internacional contra los líderes nazis sobrevivientes, investigando no solo sus crímenes sino también la naturaleza del mal.

El conjunto presenta al ganador del Oscar Rami Malek como psiquiatra del ejército Douglas Kelley, encargado de evaluar los criminales de la guerra nazis; Russell Crowe como Hermann Göring, el segundo al mando de Hitler; John Slattery como oficial de EE. UU.; Richard E. Grant como uno de los jueces del tribunal; y Michael Shannon Como juez de la Corte Suprema, Robert H. Jackson, el principal fiscal estadounidense.

Vanderbilt, quien escribió y dirigió la película, dijo que se encontró por primera vez con la historia hace más de una década y fue golpeado por su inmediatez. «Fue lo más rápido que le había dicho que sí a cualquier cosa», recuerda. «Pensé que era una manera tan fascinante en una historia como esta y una exploración de lo que es la naturaleza del mal».

Aunque Russell Crowe y el coprotagonista Leo Woodall interpretan figuras fundamentales que hablaban alemán, ninguno de los actores conocía el idioma de antemano. «Echamos a Leo como traductor, y él no habló alemán», comparte Vanderbilt. «Pero ambos trabajaron increíblemente duro para poder lograrlo. Russell se sumergió en la investigación y quería traer ese carisma que Göring históricamente tenía. Se trataba de crear a alguien que pudiera seducirlo incluso cuando te rechazan lo que él defendió».

Malek elogió el compromiso de sus colegas, recordando lo intensas que esas escenas de células claustrofóbicas se volvieron: «Cuando te enfrentan a Russell en ese entorno, no dejas nada sobre la mesa. Hubo momentos en los que estábamos a centímetros del otro, gritando, destruyendo unos a otros y aún así encontrar algo humano. Era magnífico jugar».

Slattery ve la relevancia de contar la historia ahora, especialmente porque el mundo contiene con nuevas amenazas a la democracia. «Es relevante ciertamente ahora, pero no es una lección de historia», dice. «Es un thriller. El primer tribunal internacional jamás organizado, la primera vez que las imágenes del cine se usaron como evidencia para mostrar al mundo lo que este régimen perpetró. Y el desafío era dejar sus sentimientos personales a un lado y probar estos hombres imparcialmente, para permitir que el mundo vea lo que habían hecho».

El nominado al Oscar Grant («¿Puedes perdonarme alguna vez?») Señaló la autenticidad de la producción. «El guión extraordinario de Jamie Vanderbilt y la recreación de los sets hasta el último milímetro fueron notables», dice. «Muchos de los extras húngaros tenían experiencia familiar de primera mano con la ocupación nazi o comunista, por lo que cuando vieron a un personaje declarado culpable y se hizo responsable, lo sentiste en la habitación. Era electrizante».

Shannon, quien trae su intensidad registrada a Robert Jackson, dijo que la actuación le dio la oportunidad de estudiar historia de una manera que nunca lo hizo en la escuela. «Era un estudiante realmente pésimo», dice con su humor seco. «Pero una de las ventajas de la actuación es que en realidad aprendes mucho más sobre la historia y el mundo que sentado en un salón de clases estúpido. Entrar en esta historia y vivir es un regalo tremendo».

También señaló el mensaje más profundo de la película: «Jackson entendió que para lidiar con el mal, tienes que investigarlo. Tienes que diseccionar por qué existe y por qué se manifiesta a través de las personas. Esa es una habilidad de importancia crítica para los seres humanos».

Aún así, Shannon no pudo resistirse a alguna ligereza cuando se le preguntó sobre futuras colaboraciones con el compañero frecuente Jeff Nichols, cuyas películas como «Take Shelter» y «The Bikeriders» han definido su carrera. «Jeff tiene dificultades para obtener dinero para hacer una película», bromea, pero con un toque de sinceridad. «Ha hecho seis películas magníficas y aún no puede obtener los fondos que se merece. Así que supongo que si desea ver otra película de Jeff Nichols-Michael Shannon, visite nuestra página GoFundMe».

Para Malek, quien ganó un Oscar por «Bohemian Rhapsody», «Nuremberg» se sintió como otra oportunidad para profundizar en un capítulo definitorio de la historia. «Esta es una de esas historias que, si lo hiciéramos bien, todos podríamos mirar hacia atrás y decir, no solo hicimos una película, sino que contamos una historia que tenía que contar de una manera matizada y sorprendente», dijo.

Vanderbilt espera que el público lo vea como más que una lección de historia. «Lo construimos como un thriller», explicó. «Se trata de explorar el mal, pero también es emocional, fascinante y entretenido. Al igual que los thrillers históricos con los que crecí: ‘jfk’, ‘Apollo 13,’ gloria ‘, se trata de algo serio, pero también debería moverte. Una vez que la película sale en el mundo, pertenece a la audiencia».