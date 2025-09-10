Rusia violó el espacio aéreo con ‘gran número’ de drones, dice Polonia







Polonia dijo la madrugada del miércoles que su espacio aéreo fue violado por ruso Drones, y que el país y sus aliados de la OTAN derribaron a algunos que representaban una amenaza directa.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, escribió en las redes sociales que anoche el espacio aéreo polaco fue violado por una gran cantidad de drones rusos. Esos drones que representaban una amenaza directa fueron derribados.

Las fuerzas armadas de Polonia estaban en un estado de alerta elevado durante la noche el martes y el miércoles temprano debido a lo que describieron como ataques aéreos masivos contra objetivos ubicados en Ucrania.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, escribió en X que más de diez objetos cruzaron Polaco El espacio aéreo, y los que constituían un riesgo para la seguridad de Polonia fueron neutralizados.

El aeropuerto de Chopin de Varsovia suspendió los vuelos durante varias horas, citando el cierre del espacio aéreo debido a las operaciones militares.

Las fuerzas armadas polacas dijeron el miércoles por la mañana que una búsqueda de posibles sitios de choque está en curso e instó a las personas a no acercarse, tocar o mover los objetos que vean, advirtiendo que pueden representar una amenaza y que puedan contener material peligroso.

Polonia dice que los objetos rusos han entrado en su espacio aéreo antes

Polonia se ha quejado de los objetos rusos que ingresan a su espacio aéreo durante los ataques a Ucrania antes.

En agosto, el Ministro de Defensa de Polonia dijo que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este de Polonia fue identificado como un dron ruso y lo llamó una provocación por Rusia. En marzo, Polonia se enfrentó a Jets después de que un misil ruso pasó brevemente por el espacio aéreo polaco en su camino hacia un objetivo en el oeste de Ucrania, y en 2022, un misil que probablemente fue despedido por Ucrania para interceptar un ataque ruso aterrizó en Polonia, matando a dos personas.

Los ataques rusos llegaron a Ucrania Central y Occidental

Los drones rusos hirieron a tres personas en la región occidental de Khmelnytskyi de Ucrania, su jefe Serhii Tiurin escribió en Telegram la madrugada del miércoles. Dijo una costura fábrica fue destruido, una estación de servicio y vehículos se dañaron, y las ventanas en varias casas fueron expulsadas.

Una persona fue asesinada y una herida en la región de Zhytomyr durante la noche, el jefe de administración regional Vitalii Bunechko escribió en Telegram, mientras que las casas y las empresas sufrieron daños.

En la región de Vinnytsia, los drones rusos dañaron la infraestructura civil e industrial, según la jefa regional Natalia Zabolotna. Casi 30 edificios residenciales resultaron dañados y una persona resultó herida.

En la región de Cherkasy, varias casas y una red eléctrica fueron dañadas en un ataque ruso. En el distrito de Zolotonosha, una ola de choque destruyó un granero que mataba a dos vacas, escribió el jefe regional Ihor Taburets en Telegram.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en su informe matutino el miércoles que había destruido 122 drones ucranianos en varias regiones rusas de la noche a la mañana, incluso sobre la Crimea y las áreas anexadas ilegalmente del Mar Negro.

Kyiv ansioso por los ejercicios militares rusos-bellaros

Los ejercicios militares conjuntos que involucran a las tropas rusas y bielorrusas se llevarán a cabo en Bielorrusia a partir del viernes y durarán hasta el 16 de septiembre.

Las tropas de ambos países simularán repeler un ataque, incluido ataques aéreos y Sabotage, según informes oficiales de los Juegos, denominado Zapad 2025 o West 2025.

El objetivo es mostrar los estrechos vínculos entre Moscú y Minsk, así como el poder militar ruso, en medio de su guerra de 3 años y medio en la vecina Ucrania.

Los juegos de guerra han provocado preocupaciones en Kiev y sus aliados occidentales de Letonia, Lituania y Polonia, que bordean Bielorrusia. Cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, envió tropas rodando a Ucrania el 24 de febrero de 2022, muchos de ellos cruzaron desde Bielorrusia.

