Rusia utiliza drones avanzados para atacar infraestructura ferroviaria clave en Ucrania







Cuando drones rusos Se estrellaron contra la estación de tren de Shostka, en el noreste de Ucrania, a principios de este mes, mataron a un hombre de 71 años, hirieron al menos a ocho personas y dejaron vagones combados por el fuego y plagados de agujeros de metralla.

Fue uno de los últimos ejemplos de lo que los funcionarios ucranianos dicen que ha sido un aumento desde mediados del verano en los ataques a los ferrocarriles, una arteria crítica para la logística comercial y militar.

Son parte de un objetivo más amplio de infraestructura de Rusia que ahora se está llevando a cabo con mayor precisión gracias a los avances en la tecnología de drones de largo alcance que incluyen transmisión de video a bordo.

En el ataque en Shostka, a menos de 70 kilómetros de la frontera rusaDos drones cargados de explosivos atacaron dos trenes de cercanías en rápida sucesión.

Rusia ha intensificado los ataques ferroviarios en los últimos tres meses, buscando sembrar malestar en las regiones ucranianas con las que limita al privar a la gente allí de conexiones ferroviarias, dijo a The Associated Press Oleksandr Pertsovskyi, director ejecutivo del ferrocarril estatal ucraniano.

«Lo que sucede no es sólo la cantidad, sino también el acercamiento de las fuerzas enemigas. Ahora, como tienen drones Shahed muy precisos, están apuntando a locomotoras individuales», dijo Pertsovskyi.

Los ataques se han acelerado

Gestores ferroviarios ucranianos se enorgullecen de las rápidas reparaciones y de su capacidad, hasta ahora, para mantener los trenes en funcionamiento a pesar de los repetidos ataques, pero funcionarios y analistas advierten que los avances en las capacidades de los drones rusos y el ritmo creciente de los ataques representan una seria amenaza.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala a principios de 2022, los funcionarios ferroviarios han informado públicamente sobre aproximadamente un ataque a los ferrocarriles por semana. Desde mediados del verano de este año, esa tasa se ha más que duplicado a aproximadamente dos o tres por semana, según una revisión de informes públicos por parte de la AP.

Sin embargo, lo que se informa públicamente es sólo una pequeña fracción del número total de ataques a toda la infraestructura relacionada con el ferrocarril, que podrían incluir daños a líneas eléctricas, subestaciones eléctricas, vías férreas, estaciones de tren y otras estructuras.

Oleksii Kuleba, viceprimer ministro a cargo de la restauración y el desarrollo, dijo que ha habido 300 ataques a infraestructura ferroviaria Sólo desde agosto, lo que representaría unos 10 ataques por semana.

La red ferroviaria de Ucrania transporta más del 63% de la carga del país y el 37 por ciento del tráfico de pasajeros, según el Servicio Estatal de Estadísticas. También es esencial para trasladar las exportaciones de la industria de cereales y metales a puertos marítimos y fronteras, y para transportar ayuda militar desde naciones aliadas.

Rusia desarrolla nuevas capacidades de drones

Las fuerzas rusas han añadido una mejora clave a su flota de drones desde el verano, según Serhii Beskrestnov, un militar ucraniano y experto en drones cuyo equipo estudia la interceptación de drones rusos.

Se han instalado cámaras y radiomódems, que envían y reciben datos de forma inalámbrica, en varios tipos de drones de ataque de largo alcance. Eso permite a los operadores ajustar la trayectoria de vuelo de un dron en tiempo real, aumentando considerablemente la precisión en comparación con los modelos preprogramados.

Beskrestnov dijo que las locomotoras son particularmente vulnerables a la nueva tecnología porque son relativamente lentas y siguen rutas predecibles.

«Si los rusos siguen atacando a las locomotoras diésel y eléctricas, muy pronto llegará el momento en que la vía seguirá intacta, pero no nos quedará nada para circular», afirmó.

Los drones modificados pueden volar hasta 200 kilómetros dentro del territorio ucraniano mientras transmiten video a los operadores en áreas controladas por Rusia, dijo Beskrestnov.

Un funcionario del Ministerio de Defensa de Ucrania, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los periodistas, dijo fuerzas ucranianas También se ha recuperado y examinado un dron tipo Geran equipado con una cámara civil y un módem de radio. El Geran es una variante rusa del Shahed de diseño iraní.

El funcionario dijo que los hallazgos sugieren que Moscú está probando y perfeccionando activamente nuevas soluciones técnicas.

Dijo que las cámaras también permiten a los operadores rusos identificar los sistemas de defensa aérea ucranianos y evaluar los daños en tierra.

Las reparaciones exprés mantienen al país en funcionamiento

A lo largo de la guerra, los drones y misiles rusos han atacado repetidamente la infraestructura ferroviaria, principalmente en regiones cercanas a la línea del frente. En marzo, el operador ferroviario también sufrió una gran ciberataque eso interrumpió la venta de boletos en línea y otros servicios durante una semana.

Los equipos de reparación de Ucrania están corriendo para igualar el ritmo de los ataques rusos. Montones de escombros de los ataques con misiles se retiran en cuestión de horas, y los equipos de servicios públicos normalmente restablecen la electricidad y el agua un día después de la mayoría de los ataques en Kiev y otras ciudades.

Los equipos ferroviarios operan en un cronograma similar. En Kiev, el líder del equipo de reparación de ferrocarriles, Maksym Shevchuk, de 30 años, recordó el día en que un misil destruyó 12 metros de vía. «El tráfico en la pista se restableció por completo en medio día», dijo.

Los volúmenes de carga transportados por ferrocarril de enero a agosto de 2025 cayeron un 11,7 por ciento interanual, mientras que el tráfico de pasajeros disminuyó un 4,2 por ciento, según el Servicio Estatal de Estadísticas, que no ha indicado el motivo de la disminución.

Nataliia Kolesnichenko, economista principal del Centro de Estrategia Económica con sede en Kiev, describió el impacto hasta el momento como «negativo pero marginal», y atribuyó el mérito a los rápidos trabajos de reparación y el cambio de ruta de los trenes que mantienen los retrasos al mínimo.

Pertsovskyi dijo que el personal se enorgullece de mantener los trenes en movimiento a pesar de las huelgas. «Para nosotros es primordial mostrar ucranianosy el enemigo, que estos ataques no van a traer los resultados esperados», afirmó.

