Rusia, Ucrania Fire drones, misiles y bombas mientras Zelensky busca ayuda en la ONU







Rusia dijo que derribó tres docenas Drones ucranianos Dirigiéndose hacia la capital Moscú, incluso cuando Kyiv informó que los misiles rusos, los drones y las bombas mataron al menos a dos civiles. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continuó sus esfuerzos para asegurar el apoyo internacional para su país durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) en Nueva York esta semana, informó la agencia de noticias AP.

Dado que las fuerzas de Ucrania se extendieron después de más de tres años de luchar contra el ejército invasor más grande de Rusia, el presidente Zelensky celebraría reuniones con líderes mundiales reunidos en la ONU. Sus esfuerzos diplomáticos apuntan a apuntalar el apoyo, especialmente porque la situación en la primera línea sigue siendo grave.

Iniciativas de paz Encabezado por el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump desde su regreso al cargo en enero parece haberse estancado. La cumbre de Alaska de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y una reunión de la Casa Blanca con Zelensky y los líderes europeos clave tuvieron lugar hace más de un mes, pero la guerra continúa sin ningún respiro a la vista.

Zelensky mencionó en una publicación de telegrama que se reunió con Keith Kellogg, enviado especial de Trump, el lunes por la noche en Nueva York. Los dos discutieron los posibles acuerdos de cooperación para la fabricación de drones y la adquisición de armamento estadounidense de Ucrania, informó AP.

Mientras Líderes europeos han apoyado el impulso diplomático de Zelensky, se espera que el conflicto de Israel-Hamas en Gaza domine las discusiones en la ONU. A algunas naciones europeas les preocupa que la guerra en Ucrania pueda aumentar aún más debido a lo que consideran provocaciones rusas.

A pedido de Estonia, los aliados de la Organización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) realizarán consultas formales el martes después de que la Nación Báltica informó que tres aviones de combate rusos ingresaron a su espacio aéreo sin autorización la semana pasada.

Mientras tanto, la guerra, que comenzó el 24 de febrero, hace tres años, continúa afectando la devastadora. Civiles ucranianos.

La Oficina de la ONU del Alto Comisionado de Derechos Humanos señaló a principios de este mes que las bajas civiles ucranianas habían aumentado en un 40 por ciento en los primeros ocho meses de este año en comparación con 2024, con Rusia aumentando sus misiles de largo alcance y sus huelgas de drones.

Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicado el martes también destacó la sombría situación de miles de civiles ucranianos detenidos por Rusia En territorios ocupados, AP informó.

«Las autoridades rusas han sometido a los detenidos civiles ucranianos en territorio ocupado a la tortura y al maltrato, incluida la violencia sexual, de manera generalizada y sistemática», declaró el informe.

Los aviones rusos lanzaron cinco bombas de deslizamiento en el sur Ciudad ucraniana de Zaporizhzhia durante la noche, matando a un hombre, según el jefe regional Ivan Fedorov. En la región de Odesa, los misiles balísticos rusos golpearon el centro de la ciudad de Tatarbunary, matando a una mujer, la cabeza regional Oleh Kiper confirmó el martes por la mañana.

Las fuerzas rusas lanzaron un total de tres misiles balísticos de Iskander y 115 drones de huelga y señuelo en Ucrania durante la noche, informó la Fuerza Aérea del país. De estos, 103 drones fueron interceptados o atascados, mientras que 12 drones y tres misiles alcanzaron con éxito seis ubicaciones.

En Moscú, el alcalde Sergei Sobyanin informó que más de 40 drones ucranianos fueron derribados cuando se acercaron a la capital rusa entre el lunes por la noche y el mediodía del martes. Como resultado de los ataques, los vuelos dentro y fuera del aeropuerto de Sheremetyevo de Moscú se detuvieron temporalmente durante la noche, causando demoras y cancelaciones significativas.

El Ministerio de Defensa de Rusia también informó que interceptó 69 drones ucranianos sobre varias regiones rusas y la península de Crimea anexada el martes.

(Con entradas AP)





