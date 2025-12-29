Rusia quiere que Ucrania tenga éxito, dice Trump tras conversaciones con Zelenskyy







presidente de estados unidos Donald Trump El domingo dijo que Rusia quiere que Ucrania tenga éxito, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estuvo a su lado mientras se dirigía a los medios, luego de horas de conversaciones de paz en el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida (hora local).

En declaraciones a los periodistas, Trump dijo: «Rusia quiere que Ucrania tenga éxito. Suena un poco extraño, pero el presidente Putin fue muy generoso en sus sentimientos hacia el éxito de Ucrania, incluido el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precios muy bajos».

Trump tuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladímir Putin justo antes de las conversaciones con Zelenskyy, que luego calificó de «muy productivas». La declaración de Trump se produce incluso cuando Rusia continúa atacando a Ucrania, incluso el día de la reunión entre Zelenskyy y Trump.

CNN informó que en la ciudad oriental de Slaviansk, un bombardeo mató al menos a una persona e hirió a varias más. Más temprano en el día, en una publicación en X, Zelenskyy dijo que solo esta semana, Rusia lanzó más de 2.100 drones de ataque, alrededor de 800 bombas aéreas guiadas y 94 misiles de varios tipos.

Dijo que los ataques estaban dirigidos «contra nuestro pueblo, contra la vida misma y todo lo que sustenta su normal funcionamiento, sobre todo, contra nuestra infraestructura energética». Mientras tanto, Trump, quien invitó a Zelenskyy a cenar, también insinuó la posibilidad de una reunión trilateral entre Zelenskyy, Putin y él mismo.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reunión trilateral con los presidentes Putin y zelenskyTrump dijo: «Veo que eso sucederá, claro, en el momento adecuado. Hoy vi a un presidente Putin muy interesante. Quiere que suceda. Quiere verlo. Me lo dijo muy firmemente. Le creo… Estuve hablando por teléfono con él durante casi dos horas y media… Discutimos muchas cosas…»

«Pasamos juntos por el engaño de Rusia, Rusia, Rusia», dijo Trump, refiriéndose a las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Sobre el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, Trump dijo que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra está «muy cerca».

Si bien expresó confianza en el estado de las conversaciones de paz, Trump subrayó que las conversaciones siguen siendo muy complejas y se negó a proporcionar un cronograma firme para su resolución. «Creo que en unas pocas semanas sabremos de una forma u otra», dijo.

Dijo que podrían surgir problemas inesperados que descarrilen todo el esfuerzo. «Podríamos tener algo en el que un elemento en el que no se piensa es un elemento importante que lo rompe. Mire, ha sido una negociación muy difícil», dijo. Está previsto que Trump hable con Putin cuando concluya su reunión con Zelenskyy. A medida que continúan las negociaciones, el ucranio y las partes estadounidenses podrían reunirse «tan pronto como la próxima semana» para finalizar el plan de paz de 20 puntos, dijo Zelenskyy en una publicación en X.

Escribió: «Discutimos todos los aspectos del marco de paz y logramos resultados significativos. También discutimos la secuencia de acciones adicionales. Acordamos que las garantías de seguridad son clave en el camino hacia el logro de una paz duradera, y nuestros equipos continuarán trabajando en todos los aspectos. Acordamos que nuestros equipos se reunirían tan pronto como la próxima semana para finalizar todos los asuntos discutidos. También acordamos con el presidente Trump que recibirá a los líderes ucranianos y europeos en Washington, DC, en enero».

