Rusia lleva a cabo un ataque de misiles más grande en un mes en Ucrania en medio de la paz Effor







En medio de las conversaciones de paz, Rusia El jueves lanzó su mayor ola de ataques con misiles y drones contra Ucrania en más de un mes, dejando a nueve civiles muertos, informó CNN, citando a las autoridades ucranianas. El ataque se produjo días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska en busca de un acuerdo de alto el fuego. En el ataque nocturno, Rusia lanzó un total de 574 drones de huelga y 40 misiles en Ucrania, dijo el presidente Volodymyr Zelensky. También acusó a Rusia de atacar empresas de propiedad estadounidense en Zakarpattia.

«Anoche, el ejército ruso estableció uno de sus locos anti-records. Se dirigieron a las instalaciones de infraestructura civil, los edificios residenciales y nuestra gente. Varios misiles de cruceros fueron lanzados contra una empresa de propiedad estadounidense en zakarpattia. Fue un negocio civil regular, respaldado por la inversión estadounidense, produciendo elementos cotidianos como el café machines. Y aún así, también fue un objetivo para los rusos. Esto fue el fuego regular. extinguido.

«Los primeros en responder también están trabajando en muchas otras regiones, desde Zaporizhzhia hasta Volyn. En total, durante la noche, 574 drones de huelga y 40 misiles se lanzaron contra Ucrania. Se interceptó una porción significativa, pero desafortunadamente, no todas «, agregó. Zelenskyy sugirió que Rusia no tenía intención de participar en negociaciones sustantivas para poner fin a esta guerra. Instó a sus aliados a presionar a Rusia a través de sanciones y aranceles.

«Y los rusos llevaron a cabo este ataque como si nada hubiera cambiado en absoluto, como si no hubiera esfuerzos globales para detener esta guerra. Esto requiere una respuesta. Todavía no hay señal de Moscú de que realmente tengan la intención de participar en negociaciones sustantivas y poner fin a esta guerra. Se necesita presión. Sanciones fuertes, fuertes tarifas. Agradezco a todos los que están ayudando», dijo. Después del ataque, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insinuó permitir que Ucrania se «defienda» contra Rusia, marcando una desviación de su postura de paz anterior, como dijo: «Es muy imposible, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor».

Prometiendo «tiempos interesantes por delante» Donald Trump Criticó a Joe Biden por no permitir que Ucrania se «defienda» contra Rusia, calificando al ex presidente de los Estados Unidos «muy incompetente» por su acción, reiterando que la guerra nunca hubiera sucedido si él (Trump) fuera el presidente.

En una publicación sobre Truth Social, Donald Trump dijo: «Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país de invasores. Una guerra que nunca hubiera sucedido si fuera presidente, ¡cero tiempos interesantes por delante! «

El ataque ha intensificado aún más el conflicto, lo que indica el fracaso completo de la reunión en Abajo entre Trump y Putin para establecer cualquier terreno sólido para el alto el fuego. Sin embargo, después de la reunión, Trump había sugerido una reunión trilateral que lo involucró, Putin y Zelenskyy en el futuro cercano. Trump también ha prometido que Estados Unidos estaría involucrado en proporcionar garantías de seguridad para Ucrania. El líder estadounidense dijo que habría alguna forma de garantías de seguridad para Ucrania, pero no reveló si esto involucraría a las tropas estadounidenses. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca de EE. UU., Karoline Leavitt, descartó el martes la posibilidad de enviar tropas a Ucrania como parte de las garantías de seguridad.

«El presidente ha declarado definitivamente las botas estadounidenses no estarán en el terreno en Ucrania, pero ciertamente podemos ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otros medios de seguridad a nuestros aliados europeos. El Presidente entiende que las garantías de seguridad son cruciales para garantizar una paz duradera. Él ha dirigido a su equipo de seguridad nacional a coordinar con nuestros amigos en Europa y también para continuar cooperando y discutiendo estos asuntos con Ukraine y Rusia y Rusia y Rusia, también, dicha.

Al preguntarle si EE. UU. Proporcionaría ‘Air’ como opción de seguridad, Leavitt dijo que era una posibilidad. «Es una opción y una posibilidad. Ciertamente no descartaré nada en cuanto a las opciones militares que el presidente tiene a su disposición. Le dejaré hacer eso. Te puedo decir que ha descartado las botas en el suelo», dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





