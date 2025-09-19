Rusia lanzó casi 90 drones en ataque contra Ucrania: Volodymyr Zelenskyy







Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Dicho Rusia llevó a cabo un ataque de drones masivo durante la noche, lanzando casi 90 UAV en múltiples regiones, e instó a medidas internacionales más fuertes a empujar a Moscú hacia la diplomacia.

En una publicación sobre X, Zelenskyy dijo: «Desde anoche, Rusia ha llevado a cabo un ataque con drones contra Ucrania, casi 90 UAVS. Nuestros guerreros lograron neutralizar a la mayoría de ellos. Les agradezco por defender nuestros cielos».

Desde anoche, Rusia ha llevado a cabo un ataque con drones contra Ucrania, casi 90 Strike UAVS. Nuestros guerreros lograron neutralizar a la mayoría de ellos. Les agradezco por defender nuestros cielos. La región de Donetsk, la región de Kiev y la capital, la región de Sumy, la región de Kharkiv, la región de Chernihiv, … pic.twitter.com/eequmy5yva – Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelenskyy (@zelenskyua) 19 de septiembre de 2025

Detallando el impacto de las huelgas, señaló que el Región de DonetskLa región de Kiev y la capital, la región de Sumy, la región de Kharkiv, la región de Chernihiv y la región de Dnipro fueron atacados. «Entre los objetivos estaban la infraestructura de Ucrania y nuestras empresas. En Pavlohrad, región de Dnipro, dos personas resultaron heridas.

Condenando las acciones de Moscú, Zelenskyy comentó: «Una vez más, los rusos atacan a los civiles en un momento en que todo el mundo, y sobre todo Estados Unidos, está pidiendo la paz. Escuchamos la posición del presidente Trump en terminar con los asesinatos, y hemos acordado todas las propuestas a la diplomacia de la desbloque. Pero parece que esta posición no está siendo escuchada en Russia».

Vinculó estos desarrollos con la necesidad de reforzar Defensas de Ucrania y asociaciones internacionales. «Esto significa que debemos implementar más activamente todo lo que nos fortalezca: la iniciativa PURL, la coproducción y la finalización de las garantías de seguridad. Sobre la mesa hay acuerdos a gran escala sobre drones y adquisiciones de armas que Ucrania ha propuesto a los Estados Unidos», dijo Zelenskyy.

Reiterando su llamado a su apoyo, agregó, «se necesita una acción decisiva para que Rusia finalmente acepte la diplomacia también. Agradezco a todos los que están ayudando».

El uso intensificador de drones también se informó a través de la frontera. Las fuerzas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) destruyeron drones en varios distritos de la región de Rostov, anunció el gobernador interino de la región, Yuri Slyusar, el 17 de septiembre.

«Las fuerzas de defensa aérea repelieron un ataque aéreo enemigo por la noche, destruyendo e interceptando a UAV en ChertkovskyDistritos de Kuibyshevsky y Dubovsky «, escribió en su canal de telegrama.

La escalada destaca la creciente dependencia de los drones en el conflicto, con ambas partes que informan ataques aéreos frecuentes.

