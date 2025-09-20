Rusia lanza un ataque a gran escala contra Ucrania, tres muertos, docenas heridas







Rusia lanzó un ataque de misiles y drones a gran escala a través de Ucrania Temprano el sábado, matando al menos a tres personas e hiriendo a docenas más, informó la agencia de noticias AP, citando a los funcionarios ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los ataques golpearon nueve regiones, incluidas Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Odesa

«El objetivo del enemigo era nuestra infraestructura, áreas residenciales y empresas civiles», afirmó, y agregó que un misil armado con municiones de clúster golpeó un edificio de varios pisos en la ciudad de Dnipro.

“Cada uno de esos golpes no es una necesidad militar sino una estrategia deliberada de Rusia para intimidar a los civiles y destruir nuestra infraestructura ”, escribió Zelenskyy en su cuenta oficial de telegrama.

El presidente ucraniano también informó que esperaba reunirse con el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) la próxima semana. Agregó que las primeras damas de Ucrania y los Estados Unidos probablemente tendrían conversaciones separadas centradas en problemas humanitarios relacionados con los niños.

Sus comentarios, hechos el viernes, fueron embargados hasta el sábado por la mañana.

Al menos 30 personas resultaron heridas en el ataque en la región central de Dnipropetrovsk de Ucrania, dijo el gobernador Serhii Lysak. Varios edificios y casas de gran altura fueron dañados en la ciudad oriental de Dnipro, informó AP.

Guerra de Rusia-Ukraine: Moscú lanzó 619 drones y misiles, dice la Fuerza Aérea Ucrania

En el Kyiv La región, las autoridades informaron huelgas en Bucha, Boryspil y Obukhiv, dañando casas y automóviles. En el oeste de Lviv, el gobernador Maxim Kozytsky dijo que dos misiles de crucero fueron derribados.

Rusia lanzó 619 drones y misiles, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania.

Esto incluyó 579 drones, ocho misiles balísticos y 32 misiles de crucero, AP. Las fuerzas ucranianas derribaron 552 drones, dos misiles balísticos y 29 misiles de crucero.

«Durante la huelga aérea, la aviación táctica, en particular los combatientes F-16, contrató efectivamente a los misiles de crucero del enemigo. Las armas occidentales una vez más demuestran su efectividad en el campo de batalla», dijo la Fuerza Aérea.

Rusia niega haber violado el espacio aéreo de Estonia

El Ministerio de Defensa de Rusia negó que su avión violara el espacio aéreo de Estonia después de que Tallin informara que tres aviones de combate cruzaron su territorio el viernes sin permiso durante 12 minutos.

El incidente, descrito por el principal diplomático de Estonia como una incursión «sin precedentes», ocurrió poco más de una semana después OTAN Los aviones derribaron a los drones rusos sobre Polonia, aumentando los temores de que la guerra podría derramarse.

Moscú dijo que los aviones de combate MIG-31 permanecieron sobre aguas neutrales del mar Báltico a más de 3 kilómetros de la isla Vaindloo de Estonia en el Golfo de Finlandia.

«El 19 de septiembre, tres aviones de combate MIG-31 completaron un vuelo programado desde Karelia a un aeródromo en la región de Kaliningrado», dijo el ministerio. «El vuelo se realizó en estricto cumplimiento de las regulaciones internacionales del espacio aéreo y no violó las fronteras de otros estados, como se confirma a través del monitoreo de objetivos».

Funcionarios de Estonia dijeron que Tallin había convocado a un diplomático ruso para protestar e iniciar consultas entre los aliados de la OTAN bajo el Artículo 4, que permite a los miembros conferir cada vez que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad se amenazan.

Aviones polacos y aliados se revuelven

El comando operativo de Polonia dijo que los aviones polacos y aliados se desplegaron durante la noche en respuesta a ataques aéreos de largo alcance rusos en la vecina Ucrania. La operación se describió como «preventiva» y tenía como objetivo asegurar el espacio aéreo cerca de las zonas amenazadas.

Los aviones polacos con frecuencia han patrullado el espacio aéreo del país en relación con los ataques rusos contra Ucrania. La semana pasada, Rumania desplegó dos aviones F-16 para interceptar un dron que ingresó brevemente a su espacio aéreo.

Zelenskyy busca finalizar las garantías de seguridad en las reuniones de Nueva York

Zelenskyy dijo que Ucrania y sus socios han sentado las bases para garantías de seguridad a largo plazo y espera medir el progreso durante las reuniones de la próxima semana en Nueva York.

Agregó que las naciones europeas están listas para avanzar con un marco si Estados Unidos permanece estrechamente comprometido, con discusiones en curso entre el liderazgo militar y el personal general en Europa y los Estados Unidos.

«Me gustaría recibir señales para mí sobre qué tan cerca estamos de comprender que las garantías de seguridad de todos los socios serán del tipo que necesitamos», dijo Zelenskyy.

Hizo hincapié en que las sanciones contra Rusia deben permanecer si los esfuerzos de paz se estancan y dijo que presionaría el problema con Trump.

«Si la guerra continúa y no hay movimiento hacia la paz, esperamos sanciones», dijo, y agregó que Trump está buscando fuertes pasos de Europa.

(Con entradas AP)





