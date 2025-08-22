





Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos este año en UcraniaDisparando 574 drones y 40 misiles durante la noche, dijo el jueves la Fuerza Aérea Ucrania. El ataque se dirigió principalmente a regiones occidentales del país, matando al menos a una persona e hiriendo a otras 15. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que Rusia golpeó a un «importante fabricante de electrónica estadounidense» en el oeste de Ucrania. No proporcionó más detalles.

Las partes occidentales de Ucrania están lejos de la primera línea del campo de batalla en el este y el sur del país. Se cree que gran parte de la ayuda militar proporcionada por los aliados occidentales de Ucrania es transportada y almacenada allí. Fue el tercer ataque aéreo más grande de Rusia este año en términos del número de drones disparados y el octavo más grande en términos de misiles, según cifras oficiales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, condenó el ataque, diciendo que se llevó a cabo «como si nada estuviera cambiando en absoluto».

Los trabajadores de emergencia ucranianos usan mangueras de agua en un incendio después de un ataque aéreo ruso en Lvivon el jueves. Pic/PTI

Moscú No ha mostrado signos de buscar negociaciones significativas para poner fin a la guerra e instó a la comunidad internacional a responder con una presión más fuerte, incluidas sanciones y tarifas más duras, dijo. Anteriormente, Zelenskyy dijo que Ucrania celebrará reuniones intensivas para comprender qué tipo de seguridad garantiza que sus aliados estén dispuestos a proporcionar después de recibir señales de que Estados Unidos respaldaría discusiones revitalizadas que buscan el fin de la guerra.

Los detalles se están afectando y Zelenskyy cree que tomarán una forma más clara en 10 días. Luego espera estar listo para mantener conversaciones directas con el presidente ruso Vladimir Putin. Las conversaciones también podrían realizarse en un formato trilateral junto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo Zelenskyy.

