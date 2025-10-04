





El Fuerzas rusas El viernes (hora local) llevó a cabo huelgas sobre múltiples instalaciones militares ucranianas e infraestructura de gas, informó Russia hoy, citando el Ministerio de Defensa del país. Según Rusia hoy, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que se lanzaron misiles y drones de largo alcance desde varias plataformas durante la noche que alcanzaron todos los objetivos designados.

La compañía de energía estatal de Ucrania, NaftoGaz, describió el ataque como el más grande en sitios de extracción de gas en el país hasta la fecha. La compañía dijo que el daño debido a los ataques rusos fue «crítico», señalando que los sitios en las regiones de Kharkiv y Poltava fueron golpeados por unos 35 misiles, según Rusia hoy. El 7 de septiembre, Rusia lanzó su mayor asalto aéreo de la Guerra de Ucrania durante la noche hasta el domingo, desplegando más de 800 drones y golpeando un edificio del gobierno de Kiev por primera vez, informó CNN.

Un bebé estaba entre al menos dos personas asesinadas durante los ataques con aviones no tripulados en varios edificios residenciales en el Capital de Ucraniaque estuvo bajo una sirena de ataques aéreos durante 11 horas. Rusia lanzó un total de 810 drones, cuatro misiles balísticos y nueve misiles de crucero, dijo la Fuerza Aérea Ucrania. Si bien la mayoría fueron derribados por defensas aéreas, 54 drones y nueve misiles alcanzaron objetivos en Ucrania, dijo.

El último asalto supera el tamaño de un ataque de julio que anteriormente fue el más grande de la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia de su vecino en febrero de 2022. También se produce después de los recientes intentos de los aliados occidentales de Kiev para negociar un acuerdo de paz, como CNN.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy describió el ataque como «vil», diciendo que «tales asesinatos ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra». «El mundo puede hacer que los delincuentes del Kremlin dejen de matar, todo lo que necesitamos es voluntad política», dijo Zelenskyy. La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, lo calificó como un «ataque masivo», diciendo que las ciudades de Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk y Odesa fueron criticadas, así como Kiev.

