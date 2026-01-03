Rusia, Irán y Cuba condenan ataque militar de EE.UU. a Venezuela







Varios países de todo el mundo, incluidos Rusia, Irán y Cuba, criticaron duramente el sábado el ataque militar estadounidense contra Venezuelacalificándolo de «violación flagrante» de la soberanía y la integridad territorial del país.

Moscú describió la acción estadounidense como «profundamente preocupante» y condenable.

«Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles. La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad», se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Moscú insistió en que todos los socios que puedan tener quejas entre sí deberían buscar soluciones a través del diálogo y evitar una mayor escalada.

«América Latina debe seguir siendo la zona de paz que declaró en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo de su liderazgo bolivariano, encaminado a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país», añade el comunicado.

Rusia También respaldó la declaración de las autoridades venezolanas y los dirigentes de los países latinoamericanos sobre la urgente convocatoria de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mientras tanto, informó la agencia de noticias Xinhua, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también condenó el sábado lo que calificó como el «ataque criminal» de Estados Unidos contra Venezuela, exigiendo una respuesta urgente de la comunidad internacional.

En una publicación en las redes sociales, el presidente dijo que América Latina estaba siendo brutalmente atacada y lo calificó de «terrorismo de Estado contra el valiente pueblo de Venezuela y contra Nuestra América».

El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, también condenó el sábado la actual agresión militar estadounidense contra Venezuela.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el diplomático afirmó que los bombardeos y acciones militares contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a la Estados Unidos o cualquier otro país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también condenó enérgicamente el ataque militar estadounidense a Venezuela, calificándolo de «violación flagrante» de la soberanía y la integridad territorial del país.

En un comunicado, el ministerio describió el ataque como un «acto de agresión» y una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional que prohíbe el uso de la fuerza contra estados soberanos.

Más temprano el sábado, Estados Unidos lanzó un ataque a gran escala contra Venezuela, durante el cual el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa fueron «capturados y expulsados ​​de Venezuela», según una publicación del presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta Truth Social.

Irán reafirmó el derecho de Venezuela a defender su soberanía nacional, su integridad territorial y su derecho a la autodeterminación, e instó a la comunidad internacional a cumplir con su responsabilidad legal y moral deteniendo inmediatamente lo que describió como una «invasión» estadounidense del país.

Los comentarios se producen en medio de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos. El viernes, Teherán dijo que «rechazaría enérgicamente» cualquier interferencia en sus asuntos internos después de Triunfo Advirtió que Washington actuaría si Irán «mata a manifestantes pacíficos».

Desde el domingo estallaron protestas en varias ciudades iraníes por la fuerte depreciación de la moneda nacional, el rial.

