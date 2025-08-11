VIVA – Rusia insta a los Estados Unidos (EE. UU.) A apoyar soluciones Dos países Al resolver el conflicto israelí-palestino. El representante permanente ruso de las Naciones Unidas, Dmitry Polyanskiy, advirtió que sin este paso, la crisis en Gaza tiene el potencial de tomar decenas de miles de más bajas.

«Consistentemente y sin cambios hemos abogado por las soluciones diplomáticas para los problemas palestinos basados en la fórmula de dos country … la alternativa es la muerte de decenas de miles de personas que son completamente inocentes, incluidos los rehenes israelíes que han sido capturados durante casi dos años, y el Consejo de Seguridad de la ONU, en otras palabras, debe evitar este resultado», dijo Polyanskiy en la reunión de seguridad de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU discursó en la discusión de la ONU que discute el Consejo de la ONU que discute el Consejo de la ONU que discute el Consejo de la ONU que discute el Consejo de la ONU que discute el Consejo de la ONU que discute la discusión sobre la discusión de la ONU. Discutida el Consejo de la ONU que discute el Consejo de la ONU. (8/8/2025).

También mencionó la actitud de Washington que juzgó para que Israel actuara sin control en Gaza. «Espero que finalmente, Washington pronto se dé cuenta de esto», dijo.

Polyanskiy enfatizó que la solución de dos estados aprobada por las Naciones Unidas era la única salida para poner fin al conflicto. Rusia imaginó la formación de un estado palestino basado en la frontera de 1967, con Jerusalén Este como la capital.

Mientras tanto, el desarrollo internacional relacionado con el reconocimiento del estado palestino continúa rodando. El viernes (7/25/2025), el presidente francés Emmanuel Macron dijo que Francia reconocería a Palestina en septiembre. Gran Bretaña estaba lista para seguir este paso si Israel no manejaba de inmediato la crisis humanitaria en Gaza.

Hasta ahora, Palestina ha sido reconocida por 147 países, incluidos 10 países que dieron reconocimiento en 2024, como Irlanda, Noruega, España y Armenia. Sin embargo, Estados Unidos aún rechazó el reconocimiento e incluso vetó la membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas en el mismo año. (Sputnik/Antara)