KyivVIVA – Rusia ha lanzado ataque aéreo el más grande para Ucrania El domingo 7 de septiembre de 2025, mañana. El ataque llegó a un importante edificio del gobierno en Kiev por primera vez, y mató al menos a tres personas, incluida una madre y su bebé. Este ataque cosechó una amplia crítica, incluida la amenaza de las sanciones estadounidenses.

Leer también: Putin está listo para hacer las paces con Zelensky: ¡ven a Moscú!



El bombardeo de la ciudad capital con un gran número zumbido Y el misil lesionó al menos 18 personas y quemó muchos edificios. También se informó que la explosión ocurrió en las ciudades de Odesa, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia y Kryvyi Rih.

Las autoridades emitieron una advertencia de ataques aéreos en todo el país a 06.06 hora local y luego acusaron a Rusia de atacar deliberadamente al objetivo civil.

Leer también: El guardaespaldas de Corea del Norte limpió la silla de Kim Jong Un después de reunirse con Putin, ¿eliminó el ADN?



Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky Llamar al ataque como «crimen intencional y extensión de la guerra» a pesar de que «la diplomacia puede haber comenzado durante mucho tiempo». Más tarde dijo que esperaba una «fuerte respuesta» de los Estados Unidos.



Misiles y drones rusos dirigidos a los edificios gubernamentales de Ucrania en Kyiv

Leer también: ¡Fuga de micrófono! Putin y Xi Jinping fueron atrapados Chating u Organ Trasplantation y Eternal Life



Ucrania Hujani con 805 drones y 13 misiles balísticos

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que 805 aviones de la tripulación de combate fueron desplegados por Moscú, así como nueve misiles ISKANDER-K-CRUICINE y cuatro misiles balísticos Iskander-M. De estos, cuatro misiles de crucero y 747 aviones no tripulados fueron interceptados por las fuerzas de Ucrania, dijeron las autoridades.

El humo se vio al vapor desde el techo del edificio Kiev que acomodaba las oficinas del Ministro del Gabinete de Ucrania, mientras que los bomberos lucharon contra el incendio que salió del piso superior, aunque no estaba claro si el incendio fue causado por restos o impacto directo de los misiles rusos.

Los edificios gubernamentales en el centro de la ciudad nunca han sido atacados por Rusia.

«Por primera vez, los edificios gubernamentales fueron dañados por los ataques enemigos, incluidos el techo y el piso superior», dijo el primer ministro de Ucrania, Yulia Svyrydenko, informada por Guardian, el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Recuperaremos los edificios, pero la vida perdida no puede ser devuelta»,

Instó al mundo a reaccionar ante el daño e instó a la presión de las sanciones a aumentar, especialmente contra el petróleo y el gas ruso.

Zelenskyy dijo que había hablado con su compañero de Francia, Emmanuel Macron, después del ataque. «Coordinamos los esfuerzos diplomáticos, el siguiente paso y el contacto con los socios para garantizar la respuesta correcta», dijo Zelenskyy a través de la solicitud de Telegram.

El ataque más grande de Rusia



Viva Militer: Presiden Ucranea, Volodymyr Zelensky

Los ataques dominicales fueron el mayor ataque de aviones rusos de la guía desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, con nueve misiles que golpean y 56 ataques de aviones Nirawak en 37 ubicaciones en todo Ucrania. Los escombros de un avión de Wirawak y un misil que se disparó en ocho ubicaciones.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo el domingo por la mañana que el ataque de un avión de Wirawak había matado a un bebé y una mujer joven, mientras que una mujer embarazada estaba entre las cinco víctimas heridas que estaban hospitalizadas.

Luego, ese día, se reveló que su madre y su bebé fueron asesinados después de ser arrojados a la carretera por una ola de presión causada por una explosión de un avión no Manwak en Kiev, según Kiev Independent.

Klitschko dijo que una mujer mayor fue asesinada en un lugar de protección contra bombas en el distrito de Darnytskyi al este del río Dnipro.

Los residentes locales se sorprendieron por el ataque, se dispersaron de sus hogares a las calles el domingo por la mañana para presenciar a los bomberos para extinguir el fuego y peinar los edificios para encontrar víctimas con cámaras térmicas.

Informaron el número de escombros que cayeron de edificios dañados, incluidas las cortinas de vidrio y ventanas.

En el distrito occidental de Sviatoshynskyi, varios pisos de un edificio residencial del piso nueve fueron parcialmente destruidos, dijeron Klitschko y oficiales de respuesta a emergencias.

Los escombros de drones que cayeron provocaron un incendio en un edificio de apartamentos de 16 pisos y otros dos edificios, agregó el alcalde.

El humo se eleva de los edificios de apartamentos, algunos de los cuales están parcialmente colapsados ​​y la fachada se destruye, en fotos subidas por oficiales de emergencia en las redes sociales.

Rusia «deliberadamente y consciente de atacar objetivos civiles», dijo el jefe de administración militar de la ciudad capital, el este de Tkachenko, en Telegram.



Los misiles rusos y los drones se dirigieron a edificios de apartamentos en Kyiv, Ucrania Foto : Doc de servicios de emergencia de Ucrania

Docenas de explosiones también sacudieron la ciudad de Kremenchuk en el centro de Ucrania, cortando electricidad a varias áreas, dijo el alcalde de Vitalii Maletskyi en Telegram. Los ataques rusos contra Kryvyi Rih en la misma región dirigida al transporte y la infraestructura urbana. Oleksandr Vilkul, jefe de administración militar, dijo, pero no hubo informes de lesiones.

En la ciudad de Odessa en el sur, la infraestructura civil y los edificios residenciales están dañados, y se produjeron incendios en varios bloques de apartamentos, dijo el gobernador regional, por el portero, en Telegram.

Una persona fue asesinada en un ataque en el noreste de Sumy, según las autoridades locales. El ataque del sábado en las afueras de la aldea de Putyvl también resultó en una lesión, incluido un niño de nueve años, dijo el gobernador militar regional, de Hryhorov, a través de Telegram.

En Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, al menos 15 personas resultaron heridas en el ataque de un avión Wirawak, algunos de ellos tuvieron que ser tratados en hospitales, dijo Ivan Fedorov, jefe de administración militar de la región. Publicó fotos de edificios destruidos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el intenso ataque de Rusia. Llamó al ataque «cobarde» y dijo que el ataque demostró que Putin «no era serio sobre la paz».

El Ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Scott Besent, dijo antes del comentario de Trump sobre las sanciones que Washington estaba listo para «aumentar la presión» sobre Rusia, pero Europa también tuvo que actuar.

«Si los Estados Unidos y la Unión Europea pueden aplicar más sanciones, aranceles secundarios para países que compran petróleo ruso, la economía rusa colapsará por completo», dijo al evento Meet the Press en NBC.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión máxima en Alaska el mes pasado, dijo sin más explicación al responder a las preguntas el domingo que estaba listo para cambiar a la segunda etapa de sanciones contra Rusia con respecto al conflicto.

Trump ha amenazado con castigar a los países que compran petróleo ruso, pero hasta ahora solo ha impuesto sanciones secundarias a la India y retira advertencias anteriores sobre acciones financieras más duras contra Moscú.