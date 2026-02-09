Rusia: estudiantes indios heridos en un apuñalamiento en la universidad de Ufa







Cuatro estudiantes indios se encuentran entre al menos seis personas heridas en un ataque con cuchillo el sábado en una universidad de Rusia República de Bashkortostán, dijo la misión india aquí. Según informes preliminares, un adolescente armado con un cuchillo entró en una residencia de estudiantes de la Universidad Estatal de Medicina de Ufá, en la República de Bashkortostán.

Atacó a los estudiantes que vivían allí y apuñaló a varios de ellos, dijo el Ministerio del Interior. «El atacante se resistió al arresto, durante el cual dos agentes de policía fueron apuñalados. Además, el sospechoso también se autoinfligió lesiones corporales», dijo la portavoz del Ministerio del Interior, la general de división Irina Volk, citada por el portal web RTVI.com.

Calificándolo de «incidente desafortunado», la embajada de la India aquí dijo: «Varias personas, entre ellas cuatro estudiantes indios, resultaron heridas». El atacante, identificado como un joven de 15 años, también fue ingresado en un hospital infantil local en estado grave, informó el la base dijo el canal de telegramas.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente