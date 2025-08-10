Yakarta, Viva – Gobierno Rusia advierte el estado sionista relacionado con el plan Israel para expandir sus operaciones militares en la pista Gaza. Esto empeorará la situación en el área de bolsillo. Palestina Eso y tiene un grave impacto en toda la región de Medio Oriente.

Informes de Sputnik, domingo 10 de agosto de 2025, la advertencia se entregó después del jueves pasado, el líder de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció planes para controlar toda la Franja de Gaza para formar perímetros de seguridad. Antes de entregarlo a la nueva ‘gobernanza civil’.

Un día después, la oficina de Netanyahu declaró que el gabinete de seguridad israelí había acordado su propuesta de aplastar a Hamas y tomar el control sobre la ciudad de Gaza.



Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu

«La implementación de tales decisiones y planes, que provocaron críticas y rechazo, arriesga que haya una situación muy dramática en el territorio palestino, que muestra todos los signos de desastres humanitarios», dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, en su declaración.

Según él, el paso dañará mucho los esfuerzos internacionales para aliviar el conflicto y conducir a graves consecuencias negativas para la estabilidad regional.

Israel enfrentó una ola de ira mundial por la Guerra del Genocidio en Gaza, que mató a más de 61,000 palestinos desde octubre de 2023. La operación militar del régimen sionista ha destruido la región y ha causado un desastre humanitario, incluido el hambre.

