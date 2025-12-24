Rusia dispara más de 650 drones y 13 regiones ucranianas son atacadas durante la noche







Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos contra Ucrania durante la noche del lunes, disparando más de 650 drones y más de 30 misiles en al menos 13 regiones, matando a tres personas, incluido un niño de cuatro años, dijo el presidente ucraniano. Volodymyr Zelenskyy dijo, en una publicación X.

En una fuerte declaración en las redes sociales, Zelenskyy dijo que los ataques tenían como objetivo principal el sistema energético y la infraestructura civil de Ucrania. «Por ahora, las alertas de ataques aéreos siguen vigentes en la mayor parte de Ucrania. Al mismo tiempo, todos los servicios necesarios están comprometidos a hacer frente a las consecuencias del ataque. Trágicamente, se perdieron vidas».

Zelenskyy dijo que si bien los sistemas de defensa aérea ucranianos lograron derribar una gran cantidad de drones y misiles, varios objetivos aún fueron alcanzados. «Los equipos de reparación y los trabajadores de la energía ya están en el terreno, trabajando para garantizar una vida normal para las personas, nuestras ciudades y nuestras comunidades», dijo. Zelenskyy condenó el momento del ataque y dijo que el ataque se llevó a cabo pocos días antes de Navidad, cuando las familias esperaban estar seguras en sus hogares.

Zelenskyy también señaló que el ataque se produjo durante las discusiones en curso destinadas a poner fin a la guerra, acusando al presidente ruso Vladímir Putin de negarse a detener la violencia. «Ahora es el momento de responder. Rusia debe ser empujada hacia la paz y la seguridad garantizada», afirmó.

