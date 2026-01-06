Moscú, VIVA – Jefe del Fondo de Inversión Directa Rusia (RDIF) Kirill Dmitriev dijo que Estados Unidos de América parece haber apuntado Tierra Verde en serio e insinuó que Canadá podría ser el próximo objetivo.

Lea también: Venezuela pide al CSNU que inste a EE.UU. a liberar a Maduro y a la primera dama



«Groenlandia parece decidida: la UE seguirá haciendo lo que mejor saben hacer sus vasallos: ‘monitorear la situación’ y señalar un doble rasero. ¿El próximo Canadá?» Dmitriev, quien también es el enviado especial del presidente ruso para la cooperación económica con países extranjeros, escribió el martes en la red social X.

Esta declaración fue hecha por Dmitriev en respuesta a la última declaración del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, sobre Groenlandia.

Lea también: El primer ministro danés confirma que la OTAN se disolverá si Estados Unidos decide tomar el control de Groenlandia



En una entrevista con CNN, Miller cuestionó la legitimidad del control de Groenlandia por parte de Dinamarca y se negó a descartar la posibilidad de una acción militar para anexar la isla.



Tierra Verde Foto : http://diariodigital.com

Lea también: Después de Venezuela, Trump quiere ‘caplocar’ Groenlandia ¿Qué tiene de especial esa región?



Horas después de la intervención militar estadounidense en Venezuela, la esposa de Miller, Katie, publicó una imagen en la plataforma X que muestra un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense acompañado de la leyenda «PRONTO».

En respuesta a esto, el embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, dijo que Dinamarca esperaba respeto por la integridad territorial del reino. Mientras tanto, el Primer Ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, calificó la imagen de irrespetuosa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado repetidamente que Groenlandia debería pasar a formar parte de Estados Unidos, citando la importancia estratégica para la seguridad nacional y la presencia de la OTAN en la región ártica.

Trump incluso una vez llamó a Canadá el estado número 51 de Estados Unidos. (Hormiga)