Rusia despliega submarino para escoltar a un petrolero desde Venezuela buscado por Estados Unidos

Washington, VIVA – Rusia Se informa que ha desplegado un submarino y varios otros buques de guerra para escoltar un barco petrolero que está bajo sanciones y está en el centro de una persecución por parte de Estados Unidos, según informes de medios y funcionarios internacionales. COMO.

La acción tiene el potencial de complicar las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú en medio de esfuerzos para imponer sanciones comerciales. aceite lo cual está prohibido.

El petrolero ahora conocido como Marinera, antes llamado Bella 1, ha sido objeto de una persecución por parte de buques de la Guardia Costera de los Estados Unidos desde diciembre de 2025 frente a las costas de Venezuela.

Este barco intentó evadir la aplicación de la ley estadounidense contra barcos que transportaban petróleo prohibido, incluido el cambio de bandera y nombre a Rusia mientras se encontraba en aguas internacionales.

En un esfuerzo por evitar la captura, la tripulación pintó una bandera rusa en el casco del barco y registró la Marinera bajo el registro ruso, una medida que, según los expertos, no proporciona automáticamente protección legal completa pero complica significativamente la intervención de Estados Unidos en mares internacionales.

Buques de guerra rusos en espera

Luego, Rusia desplegó submarinos y otros buques de guerra para escoltar al Marinera, que actualmente se encuentra en el Océano Atlántico, a cientos de kilómetros de la costa de Europa.

La escolta refleja una escalada de tensiones a medida que Washington ha endurecido la aplicación de las sanciones petroleras, incluido un bloqueo naval de las exportaciones de petróleo venezolano, parte de una política más amplia para cortar los flujos de ingresos que se considera que apoyan a un régimen considerado ilegal por Estados Unidos.

Moscú también presentó una protesta diplomática a Washington, exigiendo el fin de la persecución del petrolero y expresando preocupación por las acciones agresivas de Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses planean interceptar el petrolero Marinera, que Estados Unidos ha estado siguiendo desde el mes pasado. Noticias CBS reportado por primera vez el lunes. No está claro qué planea hacer ahora Estados Unidos una vez que se desplieguen los recursos navales rusos para escoltar al petrolero, y no sería inusual que las operaciones militares se detuvieran por completo.

La persecución comenzó durante una campaña de presión contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses el fin de semana pasado. El mes pasado Estados Unidos confiscó otros dos petroleros.