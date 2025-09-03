Rusia desata más de 500 drones, misiles en Ucrania







Rusia lanzó un asalto aéreo masivo durante la noche UcraniaDisparando más de 500 drones y más de dos docenas de misiles, dijeron las autoridades en Kiev el miércoles, según la agencia de noticias AP. Las huelgas llegaron incluso cuando el presidente Volodymyr Zelenskyy participó en conversaciones diplomáticas con líderes europeos para impulsar el apoyo militar y revivir los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos (EE. UU.).

Zelenskyy dijo que los objetivos principales de la ofensiva rusa eran las instalaciones de infraestructura y energía civil, advierte que los ataques son parte de una escalada más amplia a medida que se acerca el invierno, casi tres años desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia.

Los huelgas de drones y misiles se concentraron en las regiones occidentales y centrales del país y dejaron al menos cinco civiles heridos, declararon AP, citando el Fuerza Aérea ucraniana.

«Estas huelgas son demostrativas», dijo Zelenskyy en una publicación sobre Telegram, y agregó: «Putin está demostrando su impunidad. Solo debido a la falta de presión suficiente, principalmente en la economía de guerra, ¿Rusia continúa esta agresión»?

En su discurso nocturno el martes, el presidente ucraniano declaró que la frecuencia de los ataques de drones estaba aumentando, incluso durante las horas del día, y informó «otra acumulación de Fuerzas rusas en algunos sectores del frente «.

A pesar de los repetidos esfuerzos de los aliados occidentales para negociar un alto el fuego, la primera línea de 1,000 kilómetros permanece activo, y las fuerzas rusas intentan implacablemente romper las defensas ucranianas.

Zelenskyy ha demostrado la voluntad de participar en conversaciones de paz cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin, basada en una propuesta de alto el fuego presentada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el Kremlin hasta ahora se ha opuesto a elementos clave de la iniciativa.

La última ola de violencia viene en el contexto de la intensa actividad diplomática. El presidente ruso, Vladimir Putin, se encuentra actualmente en Beijing, celebrando reuniones con su homólogo chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong Un. Anteriormente había celebrado reuniones con el primer ministro indio Narendra Modi. Según los Estados Unidos, estos países, ya sea directa o indirectamente, están apoyando el esfuerzo de guerra de Rusia. Según los informes, Corea del Norte ha enviado tropas y municiones, mientras que China e India continúan comprando petróleo ruso, reforzando la economía de guerra de Moscú.

Mientras tanto, Zelenskyy está en una gira europea destinada a asegurar más garantías de ayuda y seguridad. Llegó a Dinamarca el martes para las discusiones con los líderes del norte de Europa y Báltico, informó AP. Se espera en París más tarde el miércoles para hablar con el presidente francés Emmanuel Macron.

El secretario de Defensa Británico, John Healey, también viajó a Kyiv para discutir la cooperación y el apoyo militar.

El jueves, una reunión más amplia de naciones europeas tendrá lugar en París para evaluar posibles garantías de seguridad de posguerra para Ucrania, en coordinación con los Estados Unidos.

(Con entradas AP)





