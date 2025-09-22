





Bajo el acuerdo de USD 5.43 mil millones firmado con India en 2018, Rusia Completará las entregas de los sistemas de defensa aérea S-400 Triumf (Triumph) el próximo año, según un informe de medios el lunes.

«Rusia completará el contrato para suministrar a India cinco S-400 Triumph Air Defense Systems en 2026. Cuatro de estos sistemas se han entregado hasta la fecha, y el quinto se entregará el próximo año», dijo una fuente de defensa citada por la agencia estatal de noticias TASS.

Según informes de medios anteriores, el acuerdo de USD 5.43 mil millones (Rs 40,000 millones de rupias) se firmó formalmente el 5 de octubre de 2018, ignorando la amenaza de las sanciones estadounidenses.

En marzo de 2021, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, discutió la compra planificada de la India del sistema de misiles aéreos S-400 de Rusia y advirtió que la compra de S-400 podría desencadenar sanciones de Caatsa.

Hasta ahora, el A NOSOTROS No ha invocado los adversarios de Estados Unidos a través de la Ley de Sanciones firmada por el presidente Donald Trump en su primer mandato, ya que el acuerdo S-400 no se ha completado formalmente.

Los misiles de defensa aérea S-400 demostraron ser muy efectivos durante la Operación Sindoor en mayo, el Ministro de Estado Sanjay Seth le había dicho a la comunidad india local durante su visita a Moscú que asistiera al Desfile del Día V en la Plaza Roja como representante del primer ministro Narendra Modi.

Seth dijo que India ha mostrado interés en comprar más sistemas de misiles y está explorando la posibilidad de adquirir sus sistemas de misiles S-500 más avanzados.

India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a la infraestructura terrorista en Pakistán y Cachemira ocupada por Pakistán en represalia por el ataque de Pahalgama del 22 de abril que mató a 26 civiles.

India Y Pakistán llegó a una comprensión el 10 de mayo para terminar el conflicto después de cuatro días de intensos drones transfronterizos y ataques de misiles.

