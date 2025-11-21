Rusia celebrará el partido del Mundial 2026, invitando a los equipos que fracasaron en la ronda de clasificación

Jacarta – Se dice que la Unión Rusa de Fútbol (RFU) lo celebrará copa del mundo rival. De hecho, el torneo se celebrará al mismo tiempo que se desarrolla Copa del Mundo 2026 fifa.

Lea también: Porque Cristiano Ronaldo no está, FIFA Takedown el cartel del Mundial 2026



Citando el informe Todo el fútbolSe dice que Rusia reunirá a los países que no lograron clasificarse para el Mundial de 2026 en América del Norte.

Estos países son Serbia, Grecia, Chile, Perú, Venezuela, Nigeria, Camerún, Armenia y China. Estos países no lograron avanzar a la fase final del Mundial de 2026 porque fueron eliminados en la fase de clasificación.

Lea también: Más popular: Haití imposible pero real, impactante confesión de la familia malaya





La selección francesa ganó el Mundial 2018 Foto : Foto AP/Matthias Schrader, Archivo

La propia selección china incluso perdió ante la selección de Indonesia en la tercera ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática.

Lea también: Sorteo de los playoffs del Mundial 2026: la selección italiana evita los «viejos fantasmas»



Posteriormente, los partidos se disputarán en varios estadios que se utilizaron cuando Rusia fue sede del Mundial de 2018.

Se dice que esta competición es el intento de Rusia de promover su fútbol, ​​en medio de las sanciones de la FIFA.

Para su información, la selección rusa ha recibido sanciones de la FIFA desde 2022. Los Osos Rojos tienen prohibido aparecer en eventos oficiales de la FIFA como la clasificación para la Copa del Mundo o la Eurocopa.

Sin embargo, hasta la redacción de este artículo, la RFU no había proporcionado una declaración oficial. La continuación de este torneo seguramente recibirá críticas de la FIFA.

No es imposible que la FIFA, como matriz del fútbol mundial, imponga sanciones a los países involucrados.