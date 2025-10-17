Rusia ataca Ucrania con 300 drones mientras Trump promete poner fin a la guerra







Rusia azotó las instalaciones energéticas de Ucrania con más de 300 drones y 37 misiles durante la noche en su último bombardeo intenso de la red eléctrica del país, dijeron las autoridades el jueves, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se preparaba para pedirle al presidente estadounidense Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca más defensas aéreas y misiles de largo alcance de fabricación estadounidense. Ocho regiones ucranianas sufrieron apagones tras el bombardeo.

Ahora busca terminar con Rusia: Trump

El presidente Donald Trump ha dicho que ahora está centrando su atención en poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania mientras busca empujar a Moscú a la mesa de negociaciones. Poner fin a las guerras en Ucrania y Gaza fue fundamental para el discurso de reelección de Trump.

