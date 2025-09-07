Rusia ataca, mata a tres y deja una docena herida







Al menos tres personas, incluido un niño, fueron asesinados y docenas Las heridas después de una serie de ataques de misiles y aviones no tripulados durante la noche golpearon múltiples ciudades ucranianas, dañando las áreas residenciales y encendiendo un incendio en el gabinete de ministros de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el domingo.

En una declaración sobre X, Zelenskyy dijo que los servicios de emergencia estaban trabajando las 24 horas para abordar las secuelas de los ataques, que incluían más de 800 drones y 13 misiles, cuatro de los cuales eran balísticos.

Según Zelenskyy, citando informes preliminares, varios drones habían cruzado al espacio aéreo ucraniano desde Bielorrusia. El gabinete de ministros que se construyen en Kiev sufrió un daño significativo, con un incendio en sus pisos superiores después de las huelgas.

«Desde anoche, el trabajo ha estado en curso para eliminar las consecuencias de ruso Huelgas: más de 800 drones, 13 misiles, incluidos cuatro balísticos. Según información preliminar, varios drones cruzaron la frontera de Ucrania y Bielorrusia. En Kyiv, los edificios residenciales ordinarios han sido destruidos. En uno de ellos, los pisos entre las historias 4 y octavo se han colapsado. A partir de ahora, dos personas han sido asesinadas, incluido un niño. Mis condolencias a todos sus seres queridos. En total, docenas resultaron heridos solo en la capital. El gabinete de la construcción de ministros fue dañado: se produjo un incendio en los pisos superiores «, dijo el presidente ucraniano.

Además declaró que otras regiones en Ucrania también fueron golpeadas.

En Zaporizhzhia, más de 20 casas y un jardín de infantes fueron dañados. Los almacenes fueron destruidos en Kryvyi Rih, y una persona fue reportada delicado en Safonivka de la región Sumy y la región de Chernihiv. Un gran altura residencial fue golpeado en Odeesa, causando más daños y preocupaciones.

«Más de 20 casas y un jardín de infantes fueron dañados en Zaporizhzhia. Los almacenes fueron destruidos en Kryvyi Rih, una persona fue asesinada en Safonivka, la región de Sumy, y otro otro en la región de Chernihiv. Un alto aumento residencial en Odeesa. Muchas regiones han sido afectadas durante el pasado día. Nuestros servicios de emergencia están trabajando en todos los lugares donde se necesitan,», su publicación se veía en ODESA.

Nuevamente instó a los aliados internacionales a mantener presión sobre Moscú y continúe con los compromisos de fortalecer la defensa aérea de Ucrania, haciendo referencia a los acuerdos pasados ​​hechos en París y las declaraciones de Washington prometen sanciones por no participar en los esfuerzos de paz.

«Tales asesinatos ahora, cuando la diplomacia real ya podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra. Se ha dicho repetidamente en Washington que las sanciones seguirán una negativa a hablar. Debemos implementar todo lo que se acordó en París. También contamos con la implementación de todos los acuerdos para fortalecer nuestra defensa de aire», agregó.

Zelenskyy también expresó su gratitud a los países que ayudan a Ucrania en medio del conflicto en curso y reiteró la necesidad urgente de un aire mejorado mejorado defensa capacidades.

«Cada sistema adicional salva a civiles de estos ataques viles. El mundo puede obligar a los delincuentes del Kremlin a detener los asesinatos, todo lo que se necesita es voluntad política. Agradezco a todos los que están ayudando», concluyó su publicación.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente