Rusia ataca Kyiv con incendios, heridos y ataques en curso







Rusia desató un ataque combinado masivo en Kiev la madrugada del viernes, provocando incendios y esparciendo escombros en muchos distritos de la capital, dijo el alcalde Vitali Klitschko. Al menos 11 personas resultaron heridas cuando los equipos de emergencia respondieron a múltiples ataques, dijo en un comunicado.

Cinco personas fueron hospitalizadas, entre ellas un hombre en estado crítico y una mujer embarazada, después de que una serie de potentes explosiones sonaran en la ciudad y se activaran las defensas aéreas.

El ataque a la capital continúa, dijeron funcionarios, instando a los residentes a permanecer en refugios hasta que se levante la alerta de ataque aéreo. Las autoridades de la ciudad advirtieron que es posible que se produzcan cortes de energía y agua.

En el distrito de DarnytskyiLos escombros cayeron en el patio de un edificio residencial y en los terrenos de un centro educativo. Un coche se incendió tras ser alcanzado por la caída de fragmentos.

En el distrito de Dniprovskyi, los escombros dañaron tres edificios de apartamentos y una casa privada y provocaron un incendio en un área abierta.

En el distrito de Podilskyi resultaron dañados cinco edificios residenciales y una estructura no residencial.

En el distrito de Shevchenkivskyi, la caída de escombros provocó un incendio en un área abierta cerca de un centro médico y dentro de un edificio no residencial.

En el distrito de Holosiivskyi, los escombros provocaron un incendio en una centro medico y dañó otro edificio no residencial.

En el distrito de Desnianskyi se registraron incendios en dos edificios residenciales.

En el distrito de Solomianskyi se produjo un incendio en el tejado de un edificio residencial.

En el distrito de Sviatoshinskyi, los escombros provocaron un incendio en una casa privada.

En el Región de KyivLos ataques rusos dañaron infraestructura crítica y viviendas privadas, hiriendo al menos a un civil, dijo el jefe regional Mykola Kalashnyk. Un hombre de 55 años en Bila Tserkva sufrió quemaduras térmicas y fue hospitalizado, dijo. Se produjeron incendios en casas particulares en los suburbios de la capital.

La huelga se produjo cuando funcionarios de la Unión Europea advirtieron esta semana que Ucrania debe continuar tomando medidas enérgicas contra la corrupción luego de un importante escándalo de corrupción que ha puesto a altos funcionarios de energía nuclear bajo escrutinio. Pero también ofrecieron garantías de que la ayuda seguirá fluyendo mientras Kiev se esfuerza por frenar la invasión rusa.

