Rusia ataca el hospital de Kharkiv durante la noche mientras Zelenskyy







Las fuerzas rusas lanzaron poderosas bombas planeadoras y aviones no tripulados contra la segunda ciudad más grande de Ucrania en ataques nocturnos, alcanzando un hospital e hiriendo a siete personas, dijo un funcionario el martes, mientras la ayuda militar europea a Kiev caía drásticamente y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dispuesto a pedirle al presidente estadounidense Donald Trump misiles Tomahawk.

El ataque ruso a Kharkiv, en el noreste de Ucrania, afectó al principal hospital de la ciudad, lo que obligó a la evacuación de 50 pacientes, dijo el jefe regional Oleh Syniehubov. Los principales objetivos del ataque fueron instalaciones energéticas, dijo Zelenskyy, sin proporcionar detalles sobre lo que fue atacado.

Zelenskyy instó a los países extranjeros a ayudar a mitigar Rusia ataques de largo alcance proporcionando más sistemas de defensa aérea para el país, que es casi del tamaño de Texas y difícil de defender desde el aire en su totalidad.

