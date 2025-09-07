Rusia ataca a Ucrania con 805 drones y señuelos durante la noche







Rusia atacó a Ucrania con 805 drones y señuelos durante la noche El domingo, el mayor ataque desde la invasión a gran escala.

Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, confirmó a The Associated Press que el ataque del domingo fue el ataque de drones rusos más grande.

Rusia también lanzó 13 misiles de varios tipos.

Ucrania derribado y neutralizado 747 drones y cuatro misiles, según una declaración de la Fuerza Aérea.

Hubo nueve éxitos de misiles y 56 ataques de drones en 37 ubicaciones en Ucrania. Los escombros de drones y misiles disparados cayeron en 8 ubicaciones.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente