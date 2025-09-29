Rusia apunta a Kyiv con grandes drones, ataque de misiles







Un asalto ruso masivo a Ucrania se extendió durante más de 12 horas el domingo, dejando al menos a cuatro personas muertas y más de 40 heridas, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. En una publicación sobre x, Zelenskyy dijo que las huelgas eran «un terror deliberado y dirigido contra las ciudades comunes», con casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos los misiles hipersónicos Kinzhal, utilizados en la operación.

Según el líder ucraniano, los objetivos principales incluyeron a Kiev y su región circundante, así como a Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv y Odesa. En la capital, se golpeó la construcción del Instituto de Cardiología, donde se informaron cuatro muertes, entre ellas una niña de 12 años. «Mis condolencias a todas las familias y seres queridos», dijo Zelenskyy en su mensaje.

Los servicios de emergencia dijeron que las instalaciones civiles llevaron la peor parte del ataque. Una unidad de producción de pan, una fábrica de neumáticos, edificios residenciales y otra infraestructura se dañaron en múltiples regiones. Se han desplegado equipos médicos y de rescate.

