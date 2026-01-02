Moscú, VIVA – Rusia afirma que al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas como resultado ataque aviones no tripulados Ucrania durante la celebración de la tarde Año Nuevo en la región ucraniana de Kherson, actualmente ocupada por tropas rusas.

Reportado el guardián, El viernes 2 de enero de 2026, Ucrania negó la acusación y enfatizó que su ejército sólo apunta a objetivos militares y energéticos rusos.

Según funcionarios rusos, el ataque tuvo lugar en el pueblo de Khorly, una ciudad turística en la costa del Mar Negro. El líder de la región de Kherson designado por Moscú, Vladimir Saldo, dijo que tres zumbido atacando una cafetería y un hotel llenos de gente celebrando el Año Nuevo.

Balance dijo que uno de los drones llevaba una mezcla de materiales incendiarios que provocaron un gran incendio en el lugar. Esta declaración fue transmitida a través de su canal de Telegram el jueves.

Ucrania niega haber atacado objetivos civiles

En respuesta a las afirmaciones, un portavoz militar ucraniano dijo a la agencia de noticias Interfax de Ucrania que las fuerzas de Kiev no atacaron instalaciones civiles.

«Las Fuerzas de Defensa de Ucrania cumplen con el derecho internacional humanitario y sólo atacan objetivos militares enemigos, instalaciones de combustible y energía de la Federación Rusa y otros objetivos legítimos», dijo el portavoz.

No mencionó directamente el informe ruso sobre el ataque al hotel en Khorly, pero enfatizó que todas las operaciones militares ucranianas se publicaron a través de los canales oficiales del Estado Mayor.

Varios funcionarios rusos condenaron enérgicamente el ataque. La jefa del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matviyenko, dijo que el incidente fortaleció la determinación de Moscú de continuar con su objetivo de invadir Ucrania que ha estado ocurriendo durante casi cuatro años.

«Este ataque demuestra una vez más la validez de nuestras exigencias iniciales», afirmó Matviyenko.

La afirmación se produce en medio de crecientes tensiones, tras las acusaciones rusas de que Ucrania también lanzó un ataque con drones de largo alcance contra una de las residencias oficiales del presidente Vladimir Putin en el noroeste de Rusia.

Kiev negó rotundamente las acusaciones y las calificó de mentiras.