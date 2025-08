Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia María zakharova Respondió bruscamente a las sanciones y restricciones impuestas por Washington, que han impactado a los países de todo el mundo. Llamándolo una «agenda neocolonial», dijo que «presión económica motivada políticamente» se estaba poniendo en aquellos que eligen un curso independiente en el escenario internacional. Zakharova hizo los comentarios respondiendo a una consulta de medios sobre el endurecimiento de los aranceles por parte de la administración de los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó cómo Rusia ve la política de Washington de aumentar las barreras arancelarias contra los socios clave de la política exterior en el Sur global, dijo Zakharova: «Las sanciones y restricciones se han convertido en una característica definitoria del período histórico actual, impactando a los países en todo el mundo. Elija un curso independiente en la etapa internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores Spokesperson further added, «This approach runs counter to the very principles of free trade once championed by Western nations. Instead, we now witness politically driven protectionism and the arbitrary imposition of tariff barriers. Brazil, our strategic partner in Latin America and the Caribbean, is one of the main victims of this policy. Such actions by the United States represent a direct infringement on the sovereignty of other nations and an attempt to interfere in their internal Asuntos.

También dijo: «Creemos firmemente que no hay guerras o sanciones arancelarias pueden detener el curso natural de la historia. Somos apoyados por una gran cantidad de socios, estados de ideas afines y aliados, particularmente entre los países de los países de los países de los países Sur global y, sobre todo, dentro de #brics, que comparten esta perspectiva. «Zakharova en sus comentarios finales mencionó que Rusia está lista para profundizar la cooperación y resistir las» sanciones unilaterales ilegales «, para ayudar a dar forma a un orden internacional multipolar, justo y equitativo.

«Estamos listos para profundizar la cooperación con ellos para resistir las sanciones unilaterales ilegales y ayudar a dar forma a un orden internacional genuinamente multipolar, justo y equitativo». En una última declaración de Presidente de los Estados Unidos Donald Trump el lunes, dijo que Estados Unidos «elevará sustancialmente» la tarifa pagada por la India por comprar «cantidades masivas de petróleo ruso», afirmando que gran parte del petróleo comprado a Moscú se vende en el mercado abierto «por grandes ganancias».

Trump escribió en Truth Social: «India no solo está comprando grandes cantidades de petróleo ruso, sino que, por gran parte del petróleo, lo compran, vendiéndolo en el mercado abierto para grandes ganancias. No les importa cuántas personas en Ucrania están siendo asesinadas por el Máquina de guerra rusa. Debido a esto, aumentaré sustancialmente la tarifa pagada por la India a los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto! «

India ha defendido su derecho soberano de realizar una política energética basada en el interés nacional, el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) salió el lunes en defensa de la decisión del país de importar petróleo de Rusia, a pesar de las críticas de los Estados Unidos y la Unión Europea. Según el MEA, las importaciones de la India de Rusia están impulsadas por la necesidad y destinadas a garantizar costos de energía predecibles y asequibles para los consumidores indios. El MEA describió la crítica de la política comercial de la India como «injustificada e irrazonable», afirmando que India tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad económica.

