Rush anuncia fechas adicionales para la gira de reunión ‘Fifty Something’

Poco después de anunciar una gira como cabeza de cartel en el verano de 2026, Rush ha revelado fechas adicionales para su reunión “Fifty Something”, agregando shows en casi todas las ciudades previamente anunciadas.

Correrformado por los fundadores Geddy Lee y Alex Lifeson, ha agregado nuevas fechas en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Toronto, Fort Worth y Cleveland. Esta será la primera vez que Lee y Lifeson realicen una gira juntos en 11 años, y les acompañará la baterista Anika Nilles, quien anteriormente estuvo de gira con Jeff Beck y lanzó cuatro álbumes en solitario.

La gira se describe como una “celebración de la música, el legado y la vida de Rush del fallecido baterista y letrista Neil Peart”, quien murió en enero de 2020 a causa de un glioblastoma. Comienza en el Kia Forum de Los Ángeles el 7 y 9 de junio, con nuevas fechas agregadas para el 11 y 13 de junio, lo que cierra el círculo cuando Rush realizó su último show en el lugar en agosto de 2015.

En un comunicado, Lee dijo sobre la gira: «Después de todo lo que ha pasado desde ese último show, Alex y yo hemos hecho un serio examen de conciencia y hemos llegado a la decisión de que lo extrañamos y que es hora de celebrar los 50 y tantos años de música RUSH. Así que en 2026 mi mejor amigo Lerxst (también conocido como Alex Lifeson) y yo saldremos de gira una vez más para rendir homenaje a nuestro pasado y a Neil interpretando una amplia selección de canciones de RUSH en un puñado de ciudades. No es una tarea fácil, porque como todos sabemos, Neil era insustituible”.

Vea el itinerario completo a continuación, con las nuevas fechas agregadas en negrita:

dom 7 de junio Los Ángeles, CA Foro de Kia

martes 9 de junio Los Ángeles, CA Foro de Kia

Los Ángeles, CA El foro

Foro de Los Ángeles, CA

Jueves 18 Jun Ciudad de México, MX Palacio de Deportes

Miércoles 24 de junio Fort Worth, TX Dickies Arena

Viernes 26 de junio Fort Worth, TX Dickies Arena

Domingo 28 de junio Fort Worth, TX Dickies Arena

Martes 30 de junio Fort Worth, TX Dickies Arena

Jueves 16 de julio Chicago, IL United Center

Sábado 18 de julio Chicago, IL United Center

Lunes 20 de julio Chicago, IL United Center

Miércoles 22 de julio Chicago, IL United Center

Martes 28 de julio Nueva York, NY Madison Square Garden

jue jul

Sábado 01 de agosto Nueva York, NY Madison Square Garden

lunes 03 de agosto Nueva York,

Viernes 7 de agosto Toronto, ON Scotiabank Arena

Dom 9 de agosto Toronto, ON Scotiabank Arena

Martes 11 de agosto Toronto, ON Scotiabank Arena

Jueves 13 de agosto Toronto, ON Scotiabank Arena

Jueves 17 de septiembre Cleveland, OH Rocket Arena

Sábado 19 de septiembre Cleveland, OH Rocket Arena