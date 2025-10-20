Rush agrega 17 fechas a la gira de reunión ‘Fifty Something’

Miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll Correr han agregado 17 ciudades adicionales a su 2026 Gira de reunión “Fifty Something”.

La gira, que presenta a la ex baterista de Jeff Beck, Anika Nilles, en el papel del fallecido baterista y letrista de la banda, Neil Peart, tiene nuevas fechas en ciudades como Filadelfia, Boston, Montreal, Washington DC, Atlanta, Edmonton, Seattle, Vancouver y más (fechas completas a continuación).

La gira se anunció inicialmente con siete ciudades importantes de Estados Unidos y Canadá, y todas las entradas se agotaron rápidamente.

Los fanáticos podrán participar en la preventa de los programas recién agregados registrándose en livemu.sc/rush antes del jueves 23 de octubre a las 11:59 p.m., hora del Este. La preventa de artistas comienza el lunes 27 de octubre a las 12 p.m. hora local en EE. UU. y Canadá. La venta general comienza el viernes 31 de octubre a las 12 p.m. hora local para EE. UU. y Canadá. Además, estas preventas estarán disponibles para los espectáculos recién agregados:

◦ Citi para espectáculos en EE. UU.: Citi es la tarjeta oficial de la gira RUSH 2026. Los titulares de tarjetas Citi tendrán acceso a la preventa de boletos en EE. UU. a partir del viernes 24 de octubre a las 12 p. m. hora local hasta el domingo 26 de octubre a las 11:59 p. m. hora local a través del programa Citi Entertainment.

◦ American Express para Canadá: los titulares de la tarjeta American Express® pueden comprar entradas para los espectáculos canadienses antes que el público en general a partir del viernes 24 de octubre a las 12:00 p. m. hora local hasta el domingo 26 de octubre a las 11:59 p. m. hora local.

La banda comparte en un nuevo vídeo: «Estamos impresionados por la respuesta al anuncio que hicimos hace unas semanas de que volveremos de gira. No puedo expresar lo sorprendentes y abrumados que estamos y la forma en que ustedes han dado la bienvenida a Anika Nilles. Ha sido muy conmovedor, y sé que ella lo aprecia mucho. Estamos aún más emocionados de volver al escenario y tocar con ella y repasar la gran cantidad de canciones que estamos planeando».

Estos espectáculos marcan la primera vez que Lee y Lifeson realizan una gira juntos en once años desde el final de la gira “R40” de Rush el 1 de agosto de 2015.

FECHAS DE LA GIRA (Nuevas fechas en negrita)

Dom 7 de junio Los Ángeles, CA Kia Forum AGOTADO

Martes 09 de junio Los Ángeles, CA Kia Forum AGOTADO

Los Ángeles, CA El Foro SOT

Sábado 13 de junio Los Ángeles, CA Foro Kia AGOTADO

Jueves 18 Jun Ciudad de México, MX Palacio de Deportes

Miércoles 24 de junio Fort Worth, TX Dickies Arena AGOTADO

Viernes 26 de junio Fort Worth, TX Dickies Arena AGOTADO

Dom 28 de junio Fort Worth, TX Dickies Arena AGOTADO

Martes 30 de junio Fort Worth, TX Dickies Arena AGOTADO

Jueves 16 de julio Chicago, IL United Center AGOTADO

Sábado 18 de julio Chicago, IL United Center AGOTADO

Lunes 20 de julio Chicago, IL United Center AGOTADO

Miércoles 22 de julio Chicago, IL United Center AGOTADO

Martes 28 de julio Nueva York, NY Madison Square Garden AGOTADO

Jueves 30 de julio Nueva York, NY Madison Square Garden AGOTADO

Sábado 01 de agosto Nueva York, NY Madison Square Garden AGOTADO

Lunes 03 de agosto Nueva York, NY Madison Square Garden AGOTADO

Viernes 7 de agosto Toronto, ON Scotiabank Arena AGOTADO

Dom 9 de agosto Toronto, ON Scotiabank Arena AGOTADO

Martes 11 de agosto Toronto, ON Scotiabank Arena AGOTADO

Jueves 13 de agosto Toronto, ON Scotiabank Arena AGOTADO

Viernes 21 de agosto Filadelfia, PA Xfinity Mobile Arena

Miércoles 26 de agosto Detroit, MI Little Caesars Arena

Miércoles 2 de septiembre Montreal, QC Bell Centre

Sábado 12 de septiembre Boston, MA TD Garden

Jueves 17 de septiembre Cleveland, OH Rocket Arena AGOTADO

Sábado 19 de septiembre Cleveland, OH Rocket Arena AGOTADO

Miércoles 23 de septiembre San Antonio, TX Frost Bank Center

Lunes 5 de octubre Denver, CO Ball Arena

Sábado 10 de octubre Seattle, WA Climate Pledge Arena

Jueves 15 de octubre San José, CA Centro SAP

Domingo 25 de octubre Washington DC Capital One Arena

Viernes 30 de octubre Uncasville, CT Mohegan Sun Arena

Jueves 5 de noviembre Hollywood, FL Hard Rock Live

Lunes 9 de noviembre Tampa, FL Benchmark International Arena

Viernes 20 de noviembre Charlotte, Carolina del Norte Spectrum Center

Miércoles 25 de noviembre Atlanta, GA State Farm Arena

Martes 1 de diciembre Glendale, AZ Desert Diamond Arena

Jueves 10 de diciembre Edmonton, AB Rogers Place

Martes 15 de diciembre Vancouver, BC Rogers Arena