Ruptura política en Pimpri-Chinchwad cuando altos líderes del PNC se pasan al BJP







El alguna vez inquebrantable bastión del Partido del Congreso Nacionalista en Pimpri-Chinchwad El sábado fuimos testigos de una ruptura política decisiva, cuando 17 altos líderes de la facción del PCN liderada por Ajit Pawar, incluidos ex alcaldes y presidentes de comités permanentes, se unieron formalmente al Partido Bharatiya Janata (BJP).

La deserción masiva marca un punto de inflexión crítico en la historia política de la región, señalando el desmantelamiento casi completo de una estructura de poder que durante más de dos décadas simbolizó el dominio urbano de la familia Pawar.

Una antigua fortaleza del PCN

Durante años después de su formación en 1999, Pimpri-Chinchwad fue sinónimo de autoridad política del PNC. Bajo el liderazgo estratégico de Sharad Pawar y el firme control organizativo de Ajit Pawar en la región de Pune, el partido construyó una formidable red de base. El PNC gobernó la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC) durante múltiples mandatos, controló instituciones cívicas clave y dio forma a la agenda de desarrollo de la ciudad. Este período, desde principios de la década de 2000 hasta mediados de la década de 2010, fue ampliamente considerado como la fase dorada del partido.

Ajit Pawar jugó un papel central en la consolidación de la base urbana del partido. Su influencia sobre corporaciones, alcaldes y líderes locales aseguró la disciplina organizacional y un éxito electoral constante. Pimpri-Chinchwad surgió como un bastión incuestionable del PNC, que a menudo influyeba en las ecuaciones políticas más allá de los límites municipales.

Erosión después de 2017

La primera grieta visible apareció en 2017, cuando el BJP arrebató el control del PCMC al NCP, lo que marcó una erosión significativa del dominio del partido. La rápida expansión del BJP en las zonas urbanas de Maharashtra debilitó aún más el control del NCP.

Sin embargo, el golpe más dañino vino desde dentro. La división entre Sharad Pawar y Ajit Pawar fracturó el núcleo del partido, creando confusión entre trabajadores y votantes. Las lealtades divididas debilitaron la cohesión organizacional, lo que provocó renuncias y deserciones constantes. Pimpri-Chinchwad, que alguna vez fue un símbolo del liderazgo unificado de Pawar, se convirtió en un terreno político disputado.

Las deserciones señalan el colapso

La inducción masiva del sábado de altos dirigentes del PCN al BJP parece ser la culminación de este declive. La entrada de ex alcaldes, presidentes de comités permanentes y corporaciones veteranos (que alguna vez fueron pilares de la administración cívica del PNC) subraya cuán profundamente se ha vaciado la estructura local del partido. Lo que comenzó como un desgaste gradual ha asumido ahora el carácter de un colapso político.

Los altos dirigentes ven el revés de Pimpri-Chinchwad como algo más que una pérdida electoral. Se presenta como un estudio de caso sobre cómo la rivalidad interna, las fracturas de liderazgo y las alianzas cambiantes pueden desmantelar incluso los bastiones políticos más fuertes. Una ciudad que alguna vez fue el ancla del poder urbano del PNC ahora refleja la lucha más amplia del partido por la coherencia y la relevancia.

Se avecina una batalla cívica de alto riesgo

Con las elecciones de la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad acercándose, tanto el BJP como el NCP liderado por Ajit Pawar han anunciado planes para competir de forma independiente, intensificando la competencia por los ex corporaciones.

Después de que Ajit Pawar incorporara recientemente a su partido a ex presidentes del comité permanente del BJP y a ex corporaciones, el BJP respondió con una demostración de fuerza en Mumbai. Entre los que se unen al BJP se encuentran líderes del PNC liderado por Ajit Pawar, Shiv Sena (facción Thackeray), el Congreso e independientes. El excorporativo del BJP Ravi Landge, que anteriormente se había unido al Shiv Sena (Thackeray), también regresó al partido.

El Ministro Principal, Devendra Fadnavis, ha descartado categóricamente cualquier alianza para las elecciones cívicas, calificando la contienda con el PNC liderado por Ajit Pawar como una “lucha amistosa”. Mientras tanto, Ajit Pawar ha declarado que no escatimará esfuerzos para recuperar el control del PCMC y ha comenzado a acercarse a los líderes descontentos del BJP, afirmando que varios ex corporaciones están en contacto.

Rotación similar en Pune

También se observó una agitación política paralela en la Corporación Municipal de Pune (PMC), donde el BJP asestó un golpe significativo tanto al NCP como al NCP (SP) liderado por Sharad Pawar. Varios excorporativos de ambas facciones fueron incorporados al BJP el sábado, a pesar de que los partidos son aliados a nivel estatal y nacional.

Entre los entrantes del PNC (SP) se destacaron Surendra Pathare, hijo del legislador en funciones Bapu Pathare, y el excorporador Sachin Dodke, considerado cercano al presidente en funciones del PNC (SP), Supriya Sule.

Del PNC liderado por Ajit Pawar, los excorporativos Sayali Wanjale, Vikas Dangat, Bala Dhankawade y Rohini Chimate se unieron al BJP. También fueron admitidos líderes como Narayan Galande, Gana Chavan (hijo del ex diputado Vasantrao Chavan), Khandu Londhe, el ex Khadakwasla sarpanch Santosh Mate y Anil Tupe del NCP (SP).

El panorama más amplio

En conjunto, los acontecimientos en Pimpri-Chinchwad y Pune subrayan un cambio decisivo en el panorama político urbano de Maharashtra. Los bastiones del NCP que alguna vez fueron inexpugnables están siendo testigos de una erosión acelerada, mientras que el BJP continúa consolidando su dominio.

Mahesh Landge, BJP MLA de Bhosari (Pune), dijo:

“Con motivo de la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad elecciones 2025-26, altos dirigentes, funcionarios y excorporativos de varios partidos políticos se unieron oficialmente al Partido Bharatiya Janata bajo el liderazgo del Ministro Principal Devendra Fadnavis y la guía del presidente estatal del BJP, Ravindra Chavan. Doy una calurosa bienvenida a la familia del BJP a todos los líderes respetados de Pimpri-Chinchwad. Comprometidos con los ideales de nación, fe, cultura y Hindutva orientado al desarrollo, estamos decididos a asegurar una victoria indiscutible para el BJP en Pimpri-Chinchwad”.

Shankar Jagtap, BJP MLA de Chinchwad, dijo: «Pimpri-Chinchwad se ha ganado muchas identidades: como centro industrial, centro de TI-TIC y ciudad inteligente. La ciudad ofrece empleo, por un lado, e instalaciones cívicas de primer nivel, por el otro. Este progreso se ha logrado gracias a los constantes esfuerzos de los representantes electos de la ciudad. Los empresarios y funcionarios de todos los partidos han desempeñado un papel crucial, a menudo dejando de lado las diferencias políticas en aras del desarrollo. Aquellos que «Los que se unieron al BJP hoy comparten el mismo compromiso de mantener a Pimpri-Chinchwad en el camino del progreso. Con su apoyo, confiamos en que el impulso de desarrollo de la ciudad continuará en los años venideros».





