Rupias abrió fortalecidas en medio de manifestaciones laborales en Yakarta y grandes ciudades industriales

JacartaVIVA – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Según los datos de la tasa de dólar del spot interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,355 por miércoles 27 de agosto de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitando 78 puntos del tipo de cambio anterior al nivel de Rp 16,277 en la negociación del martes, 26 de agosto, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el jueves 28 de agosto de 2025 hasta el 09.12 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,359 por como un dólar. Esta posición fortaleció 9 puntos o 0.05 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,368 por dólar estadounidense.

Montones de dinero rupia con varios nominales

El observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, Pasar anticipaba manifestaciones laborales en Yakarta el jueves 28 de agosto de 2025, que se centrará frente al Parlamento Indonesio o al Palacio Presidencial de Yakarta y será seguido por alrededor de 10,000 trabajadores de varias regiones.

«Una acción similar también se llevará a cabo simultáneamente en varias provincias y ciudad industrial Genial «, dijo Ibrahim.

Se expresaron varias demandas para que el gobierno se pusiera del lado de los intereses de los trabajadores. El primero es rechazar los salarios baratos, lo que incluye demandas de un aumento en el salario mínimo nacional de 8.5-10.5 por ciento en 2026.

Este cálculo se lleva a cabo en base a la fórmula oficial estipulada en la decisión del Tribunal Constitucional (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, a saber, la inflación, el crecimiento económico y ciertos índices.

Los datos muestran que la inflación de octubre de 2024 a septiembre de 2025 se proyecta que alcanzará el 3.26 por ciento, mientras que el crecimiento económico está en el rango de 5.1-5.2 por ciento. Por lo tanto, un aumento de salario mínimo decente es de 8.5-10.5 por ciento.

La segunda demanda es la eliminación de la subcontratación. Según la decisión del Tribunal Constitucional, la práctica de la subcontratación en la ley de creación de trabajo debe limitarse solo a ciertos tipos de trabajo fuera del trabajo central.

Sin embargo, las prácticas de subcontratación de su fiesta todavía están muy extendidas, incluso en Bumn. Por lo tanto, la mano de obra exige que la Regulación del Gobierno (PP) No. 35/2021 revocara.

La próxima demanda está relacionada con la reforma fiscal laboral, donde los trabajadores exigen un aumento en PTKP (ingresos no contables). En la actualidad, PTKP se establece en Rp 4.5 millones por mes, por lo que los trabajadores exigen que haya un aumento en RP. 7.5 millones por mes. También solicitó que se eliminara el impuesto sobre las asignaciones de vacaciones (THR) y el pago de indemnización.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado debilitado en el rango de Rp 16,360 – RP 16,420», dijo.