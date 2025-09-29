Rupiah se fortaleció en medio de predicciones sobre la caída en la economía indonesia, trimestre III-2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Leer también: Purbaya es optimista de que el rupia se fortalecerá nuevamente la próxima semana, vea la razón



Según los datos de la tasa de dólar spot de Yakarta Interbank o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,775 por viernes 26 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró para debilitar 23 puntos, del tipo de cambio anterior en el nivel de RP 16,752 a oficio de intercambio del jueves, 25 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el lunes 29 de septiembre de 2025 hasta el 09.19 WIB, el Rupiah se negoció a nivel de RP. 16,662 por como un dólar. La posición aumentó 76 puntos o 0.45 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,586 por dólar estadounidense.

Leer también: Bos Bi abre votos sobre el rupia ‘maltratado’ frente al dólar estadounidense





Ilustración rupiah Foto : pixabay.com/wonderfulbali

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, se espera que la economía indonesia se desacelere en el tercer trimestre de 2025, con predicción El logro de crecimiento es solo 0.95 por ciento de trimestre a trimestre (QTQ) Alias ​​trimestral. Si se logra la predicción, entonces se convierte en un ritmo de desaceleración agudo al ver en el cuarto anterior donde la economía indonesia creció 4.04 por ciento (QTQ).

Leer también: El rupia se debilitó como el rechazo de Purbaya volvió a la amnistía fiscal



Esto fue después del primer cuarto de 2025 crecimiento económico contraído o crecer negativo 0.98 por ciento a pesar de la celebración de Ramadán y Eid, según lo informado por la Agencia Central de Estadísticas (BPS).

Mientras tanto, en el año tras año), se estima que la economía nacional crecerá un 4,8 por ciento en el tercer trimestre de 2025, o no cambia de las proyecciones anteriores.

Solo que si la predicción se realiza, también será una desaceleración profunda al recordar que en el segundo trimestre de 2025, la economía indonesia creció un 5.12 por ciento incluso cuando no hubo temporada de temporada que generalmente trajera la demanda interna.

Además, se espera que la tasa de crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2025 se ralentice con un crecimiento de solo 4.7 por ciento interanual (interanual). Como resultado, en todo el año, se predice que la economía indonesia crecerá solo un 4,9 por ciento en 2025. Además, en 2026 la velocidad no ha cambiado, y solo en 2027 se estima que el crecimiento económico es ligeramente hasta un 5 por ciento.

Además, se prevé que la inflación de este año sea baja en 1.8 por ciento o más lento. Mientras que el próximo año, se prevé que la inflación aumente al rango de 2.6 por ciento en cuanto a la tasa de tasa BI estimada, la tasa de interés de referencia al final de este año se predice que estará en 4.5 por ciento, lo que refleja que habrá una vez más reducir el año.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp. 16,730 – Rp. 16,800», dijo.