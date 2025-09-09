Rupiah se desplomó 1.16 por ciento después de la reorganización y la disminución de las reservas de divisas en agosto de 2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Leer también: Aunque se debilitó, el JCI abrió fortalecido después del reemplazo del ministro



Basado en la tasa de dólares interbancarios de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en RP 16,348 por lunes 8 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró en 90 puntos desde el tipo de cambio anterior al nivel de RP 16,438 en el jueves 4 de septiembre, 2025.

Mientras cotizaba en el mercado spot el martes 9 de septiembre de 2025 hasta las 09.14 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,498 por como un dólar. La posición debilitó 189 puntos o 1.16 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,309 por dólar estadounidense.

Leer también: JCI espera el avance del nuevo ministro de finanzas





El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, las reservas de divisas a fines de agosto de 2025 alcanzaron US $ 150.7 mil millones, disminuyeron US $ 1.3 mil millones o 21.3 billones del mes anterior de US $ 152.0 mil millones.

Leer también: Se proyecta que el JCI plomada, el analista de las 5 recomendaciones de existencias potenciales



«La disminución ocurrió porque los pagos de la deuda extranjera del gobierno y la política de estabilizar el tipo de cambio del banco central Rupiah, al tratar la incertidumbre de los mercados financieros globales que siguen siendo altos», dijo Ibrahim.

La posición de las reservas de divisas a fines de agosto de 2025 es equivalente a la financiación de 6.3 meses de importaciones o 6.1 meses de importaciones y el pago de la deuda extranjera del gobierno, y está por encima de los estándares internacionales de adecuación de alrededor de 3 meses de importaciones. BI evalúa que las reservas de divisas pueden apoyar la resiliencia de los sectores externos y mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero.

Por lo tanto, se cree que las reservas de divisas de US $ 150.7 mil millones son suficientes para apoyar la resiliencia del sector externo, que está en línea con el mantenimiento de las exportaciones y los saldos de transacciones de capital y financiero que se predice que continúan registrando un excedente.

BI espera que las reservas de divisas puedan aumentar la percepción positiva de los inversores hacia las perspectivas de la economía nacional y los retornos de inversión atractivos.

Además, BI también continúa aumentando la sinergia con el gobierno para fortalecer la resiliencia externa, para mantener la estabilidad económica para apoyar el crecimiento económico sostenible.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,250 – RP 16,310», dijo.