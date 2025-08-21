Rupiah se debilitó después de podar la tasa bi y esperar los pasos de la Fed

Yakarta, Viva – Se predice que el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía fluctúa en el comercio actual.

Basado en los datos de la tasa de dólar del punto interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,291 por miércoles, agosto de 2025. La posición de Rupiah se registra como debilitando 50 puntos desde el tipo de cambio anterior al nivel de Rp 16,241 en el martes 19 de agosto, 2025, 2025

Mientras se cotiza en el mercado spot el jueves 21 de agosto de 2025 hasta el 09.05 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,274 por como un dólar. Esta posición debilitó 3 puntos o 0.02 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,271 por dólar estadounidense.

El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

El Rupia cerró un 0,16 por ciento al nivel de Rp 16,271 por dólar estadounidense, en el comercio en el mercado spot el miércoles de agosto de 2025 ayer. Esto sucedió después de que Bank Indonesia (BI) redujo la tasa de interés de referencia (tasa bi) de 25 pb a 5.00 por ciento en agosto de 2025.

El gobernador de BI, Perry Warjiyo, dijo que la decisión de reutilización de la tasa de BI se había basado en evaluaciones de proyección y varias direcciones en el futuro.

«La decisión disminuir Esta tasa de interés es consistente con la baja inflación estimada en 2025 y 2026 en un objetivo de 2.5 ± 1 por ciento, el mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio Rupiah y la necesidad de fomentar el crecimiento económico de acuerdo con la capacidad económica «, dijo Perry en la conferencia de prensa de RDG Bi Perdiod en agosto de 2025, miércoles de agosto de 2025 ayer.

En el futuro, Perry asegura que el banco central continúe examinando el espacio para la disminución de las tasas de interés, para alentar el crecimiento económico.

«BI estima que el crecimiento económico a lo largo de 2025 estará por encima del punto medio 4.6-5.4 por ciento interanual (interanual)», dijo.

Anteriormente, el observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, varios sentimientos nacionales que afectan el movimiento del rupia contra el dólar estadounidense, fueron el plan del gobierno para atraer nuevas deudas por valor de Rp 781.87 trillones en 2026 a través de la emisión de SBN y retiros de préstamos.

Mientras que el sentimiento global que afecta el movimiento del Rupia es el desarrollo del conflicto entre Rusia-Ukraine. Donde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que Estados Unidos ayudará a garantizar la seguridad de Ucrania como parte de un esfuerzo de asentamiento pacífico.

Trump afirmó haber comenzado a organizar una reunión entre Volodymyr Zelenskiy de Ucrania y Vladimir Putin de Rusia, y propuso una discusión de las siguientes tres direcciones para mantener las expectativas de la apertura de la ruta de negociación.

Además, otro sentimiento global es el foco del mercado que se está centrando en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se publicará el miércoles de esta semana. Además, el discurso del presidente La alimentadaJerome Powell, quien también está siendo esperado por el mercado el viernes mañana. Por lo tanto, se considera que ambos pueden proporcionar nuevas instrucciones sobre las perspectivas de la política monetaria de la Fed en el futuro.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp 16,240 – RP 16,300», dijo.