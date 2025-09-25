Rupiah se debilitó después de la revisión de la OCDE de la proyección del crecimiento económico indonesio 2025-2026

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Según los datos de la tasa de dólar spot de Yakarta Interbank o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,680 por miércoles, 24 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitando 44 puntos, del tipo de cambio anterior al nivel de RP 16,636 en el martes 23 de septiembre, 23 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el jueves 25 de septiembre de 2025 hasta el 09.03 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,726 por como un dólar. Esta posición debilitó 42 puntos o 0.25 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,684 dólares estadounidenses.

Ilustración rupiah Foto : pixabay.com/wonderfulbali

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o OCDErevisar proyección crecimiento económico Indonesia. La OCDE estima que la economía puede alcanzar el nivel de 4.9 por ciento en 2025 y 2026.

«La proyección es un porcentaje 0.2 puntos más alto en comparación con el informe de junio de 2025, y para 2026 el punto de porcentaje es mayor», dijo Ibrahim.

La OCDE ve, la disminución de la fuerte política de inversión monetaria y pública, apoya a la economía indonesia con un crecimiento anual de 4.9 por ciento para 2025 y 2026.

Luego, se considera que la flexibilización de la política monetaria ha dado más espacio para la actividad económica. Mientras tanto, una fuerte inversión pública mantiene el desarrollo de la infraestructura, así como el consumo nacional difícil y sigue siendo la principal fuerza impulsora.

Se estima que la inversión de rebote ayuda a fomentar el impulso del crecimiento económico de Indonesia en medio de una desaceleración global. Sin embargo, la OCDE recordó que todavía hay una serie de riesgos que deben vigilarse, como el comercio global que puede reducir el rendimiento de las exportaciones de Indonesia.

La OCDE también estima que las presiones inflacionarias indonesias también aumentarán. Se prevé que la inflación en Indonesia aumente ligeramente del 1.9 por ciento en 2025 a 2.7 por ciento en 2026. La causa es la depreciación del tipo de cambio Rupiah que continúa ocurriendo.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp. 16,680 – Rp. 16,730», dijo.