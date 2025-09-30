Rupiah se debilitó a pesar de que BI intentó resistir el tipo de cambio con varios instrumentos

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Basado en datos de la tarifa de dólar spot interbancario de Yakarta o Jisdor BI, curso El rupia contra el dólar de los Estados Unidos está al nivel de Rp 16,680 por lunes 29 de septiembre de 2025. La posición del Rupia se registró en 95 puntos, desde el tipo de cambio anterior en RP 16,775 en la negociación el viernes 26 de septiembre de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el martes 30 de septiembre de 2025 hasta el 09.07 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,684 por como un dólar. Esta posición debilitó 4 puntos o 0.02 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,680 por dólar estadounidense.



El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

El observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, la importancia de la consistencia de las señales de política fiscal y monetaria para mantener la estabilidad del rupia en medio del fortalecimiento de los dólares estadounidenses y la agitación del mercado global.

«Instrumento Bank Indonesia (BI) y el gobierno son adecuados, pero la coordinación y la comunicación deben fortalecerse para que las expectativas del mercado estén controladas «, dijo Ibrahim.

BI ha utilizado todos los instrumentos de estabilización del tipo de cambio de la intervención en el mercado spot, en tierra o en el costo no delantero (NDF) en tierra o en alta mar, a la compra de los valores estatales (SBN). Pero el rupia está cerca de RP 16,800 por dólar estadounidense, debilitando más del 3 por ciento de la fecha (YTD).

Por el lado externo de porte, las reservas de divisas de agosto se registraron en US $ 150.7 mil millones, por debajo de julio debido a los pagos de la deuda del gobierno y los pasos de estabilización que aún estaban muy por encima de los estándares internacionales adecuados.

Desde el lado fiscal, el déficit de APBN de enero a agosto alcanzó el 1.35 por ciento del PIB o RP 321.6 billones, con ingresos bajos un 7,8 por ciento (interanual) y gastó un 1,5 por ciento (interanual).

En el ámbito bancario, cuatro bancos estatales anunciaron el interés del depósito del dólar estadounidense 4 por ciento efectivamente al 5 de noviembre de 2025, aunque el Ministro de Finanzas declaró que no había instrucciones gubernamentales y sugirió la evaluación de la política.

En línea con esto, BI redujo la tasa de bi-tasa 25 bps al 4.75 por ciento en septiembre de 2025, como una señal de aflojamiento medida con un enfoque en la estabilidad del tipo de cambio. Este paso muestra que BI sigue siendo cuidadoso en medio de la presión global, al tiempo que mantiene el espacio de crecimiento doméstico.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado en el rango de Rp. 16,630 – Rp. 16,680», dijo.