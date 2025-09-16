Rupiah se debilita en medio de la predicción de desacelerar la economía indonesia III-2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Basado en datos de la tasa de dólares interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está al nivel de Rp 16.405 por lunes 15 de septiembre de 2025. Se registró la posición del Rupia para debilitar 14 puntos, desde el tipo de cambio anterior al nivel de RP 16.391 en la negociación del viernes 12 de septiembre de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el martes 16 de septiembre de 2025 hasta el 09.15 WIB, el Rupiah fue comercializado a nivel de RP. 16,416 por como un dólar. Esta posición debilitó 40 puntos o 0.25 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,376 por dólar estadounidense.

Ilustración de Rupiah.

Observador del mercado monetario, estimaciones de Ibrahim, crecimiento Economía indonesia Se reducirá la velocidad en el tercer cuarto de 2025, el impacto de los factores de gasto gubernamental que aún son bajos. Además, el rendimiento comercial, especialmente las exportaciones netas de exportación, también se estima en inclinación.

Además, el rendimiento de la exportación que alcanzó su punto máximo hasta agosto de 2025 fue causado por los empresarios para hacer una carga frontal antes de la aplicación de los aranceles de importación por parte del Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump.

Pero el estiramiento de la economía cambiará en el cuarto trimestre de 2025, donde el optimismo crecerá en línea con la absorción de incentivos y estímulos que el gobierno desembolsó. En el segundo trimestre de 2025, el crecimiento económico se disparó por encima de las expectativas de hasta 5.12 por ciento (interanual) en medio de despidos y otros.

«Anteriormente, el gobierno había dirigido el crecimiento económico durante todo 2025 para alcanzar el 5,2 por ciento (interanual)», dijo Ibrahim.

Además, el público no necesita tener miedo si no se logra el objetivo de crecimiento, porque la política fiscal aún puede mantener la aceleración del desarrollo. Porque, los saldos presupuestarios restantes (SAL) del gobierno siguen siendo bastante. Aunque RP

Luego, el gobierno también ha preparado un paquete de estímulo. En la actualidad, el gobierno ha compilado varios paquetes de incentivos que se verán hasta fin de año. Sin embargo, el valor no ha sido confirmado.

Algunos programas que están siendo preparados por el gobierno para estimular la economía incluyen la expansión del sector objetivo de los incentivos del impuesto sobre la renta Artículo 21 (PPH 21) asumido por el Gobierno (DTP). Los incentivos de exención de impuestos actualmente solo son válidos para trabajadores en el sector intensivo laboral, con un salario por debajo de Rp 10 millones por mes.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,370 – RP 16,420», dijo.