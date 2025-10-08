Rupiah se debilita después de que los informes de BI disminuyen en las reservas de divisas en septiembre de 2025

Jacarta – Se prevé que el tipo de cambio Rupiah contra los Estados Unidos (EE. UU.) Continúe fluctuando, pero se cerró más bajo en el comercio actual.

Basado en los datos de la tasa de dólar Spot de Yakarta Interbank o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos estaba en IDR 16,560 hasta el martes 7 de octubre de 2025. Se registró la posición del Rupiah para fortalecer 38 puntos, desde la tasa de cambio anterior en IDR 16,598 al oficio del lunes, 6 de octubre de 2025.

Mientras tanto, cotizando en el mercado spot el miércoles 8 de octubre de 2025 hasta las 09.13 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de IDR 16,617 por dólar como. Esta posición debilitó 56 puntos o 0.34 por ciento desde la posición anterior en RP. 16,561 por dólar estadounidense.



Ilustración del dinero rupia Foto : pixabay.com/wonderfulbali

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, Bank Indonesia (BI) informa las reservas de divisas al final Septiembre de 2025 tan grande como US $ 148.7 mil millonesmás bajo que la posición a fines de agosto de 2025, que era de US $ 150.7 mil millones. De este modo, Cayeron las reservas de divisas de US $ 2 mil millones en septiembre de 2025.

El desarrollo de las reservas de divisas fue influenciado, entre otras cosas, por los pagos del gobierno de la deuda extranjera, así como la política de estabilización del tipo de cambio Rupiah de BI frente a la incertidumbre del mercado financiero global que se mantuvo alta.

La posición de las reservas de divisas a fines de septiembre de 2025 es equivalente a financiar 6.2 meses de importaciones o 6.0 meses de importaciones y el pago de la deuda extranjera del gobierno, y está por encima del estándar de adecuación internacional de alrededor de 3 meses de importaciones.

«BI evalúa que las reservas de divisas siguen siendo fuertes, apoyando la resiliencia del sector externo y manteniendo la estabilidad del sistema macroeconómico y financiero», dijo Ibrahim.

En el futuro, BI cree que la resistencia del sector externo seguirá siendo fuerte, en línea con las perspectivas de exportación que permanecen mantenidas y el equilibrio de la transacción de capital y financiero que se predice que continuará registrando un excedente. Esto está en línea con la percepción positiva de los inversores de las perspectivas de la economía nacional, y los rendimientos de inversión que siguen siendo atractivos.

Además, el banco Indonesia continúa aumentando la sinergia con el gobierno para fortalecer la resiliencia externa, para mantener la estabilidad económica para apoyar el crecimiento económico sostenible.

«La moneda rupia fluctuó pero se cerró más bajo en el rango de IDR 16,560 – IDR 16,600», dijo.